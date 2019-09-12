Три правила «хорошей смерти»: учёные узнали, как большинство людей хотели бы уйти в мир иной

Если хилый - сразу в гроб!

Раньше в гости к Богу люди являлись без особых опозданий. Смерть была, как правило, событием внезапным и неожиданным. Войны, эпидемии, отсутствие элементарной медицины - все это приводило к тому, что интервал между серьезной проблемой со здоровьем и путешествием на погост занимал считанные дни или недели. Сегодня, благодаря современному здравоохранению, переход в мир иной даже при наличии смертельного диагноза чаще всего совершается путем долгих проводов и томительных проволочек. Он может растянуться на многие месяцы или годы. Социолог из Бостонского университета Дебора Карр обобщила скорбный опыт умирающих граждан в исследовании «Благополучие в конце жизни» и пришла к выводу, что настала пора выделить новый возрастной этап у человека - конец жизни. Этот период отличается от старения и относится ко времени, когда человек уже сталкивается лицом к лицу с приближением смерти.

- Конец жизни это продукт современной цивилизации, - утверждает Дебора Карр. - Точно так же на рубеже XIX-XX веков в связи с индустриальной революцией у людей возникла потребность в подростковом периоде, чтобы подготовиться к взрослой жизни. В связи с этим были введены обязательное школьное образование и запрет на использование детского труда. Сегодня люди уходят в мир иной в течение длительного периода времени. Они могут страдать от онкологии, а старческое слабоумие может разрушать их интеллект. Но питательные трубки, аппараты искусственной вентиляции легких и другие технологии способны значительно продлить их существование. И возникает вопрос: как уйти из жизни хорошо и достойно, не мучая себя и своих близких.

Три правила «хорошей смерти»

В общих чертах проблему, которую изучала Дебора Карр, описал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». Вспомните разговор Воланда и буфетчика театра «Варьете» Андрея Фокича Сокова, которому Коровьев предсказал смерть, которая через 9 месяцев наступит от рака печени в клинике Первого МГУ. Вот как на это пророчество отреагировал Воланд: «...я и не советовал бы вам ложиться в клинику, какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир... и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?»

Радикальный совет по поводу яда целиком стоит отнести на счет дьявольского искушения, которым Воланд частенько соблазняет неокрепшие души. Но в целом тема обрисована точно. Дебора приводит статистику по США: сегодня 20 процентов пожилых американцев умирают в больнице неотложной помощи, а 25 процентов - в доме престарелых. Еще 33 процента пациентов в среднем месяц до смерти проводят в отделении интенсивной терапии, где без всякой надежды на исцеление жизнь поддерживается специальными приборами. Но в то же время опросы показывают, что 75 процентов людей хотели бы встретить свой последний час не в больничной палате, а у себя дома.

И это один из трех главных критериев «хорошей смерти», по выражению американской исследовательницы: люди хотят сами выбирать место, где им придется умирать и помощь, которую будут им оказывать. Каковы же остальные критерии?

- Прежде всего это свобода от боли. Примерно 50-60 процентов пожилых пациентов испытывают удушье в последние две недели жизни, примерно столько же страдают от физической боли. К счастью, современные медицинские препараты устраняют боль и позволяют человеку комфортно дышать. И есть возможность такую помощь смертельно больным людям оказывать и дома.

- Люди хотят уйти с достоинством. В это понятие входит не только уверенность, что санитарка не будет бить тебя половой тряпкой по физиономии, если ты «нахулиганишь» мимо утки. Люди хотят, чтобы с ними продолжали считаться, несмотря на беспомощность. Например, кто-то, чтобы не мучить родственников настаивает на прекращении бессмысленного лечения, намеренно ускоряя свой уход. А кто-то, относится к похоронам, как к свадьбе: определяет состав гостей, меню и музыку…

Эти три фактора «хорошей смерти» сформулированы по итогам интервью с людьми, боровшимися со смертью на самом закате жизни, и членами семей, которые ухаживали за безнадежными пациентами.

Когда же черт возьмет тебя?

Евгений Онегин счастливо миновал ловушку, которую ему готовил дядя - тот самый, который «не в шутку занемог». Помните?

«Его пример другим наука;

Но, боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство

Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,

Печально подносить лекарство,

Вздыхать и думать про себя:

Когда же черт возьмет тебя!»

Жаль, если родственники рассматривают вас лишь, как источник наследства. Но если вы хотите облегчить жизнь дорогих и близких людей, то Дебора Карр рекомендует заблаговременно распланировать свой уход. Иными словами, составить своего рода «дорожную карту». Для этого нужно выбрать человека, который будет принимать решения, когда вы уже не в состоянии будете этого сделать самостоятельно. Как правило это супруг, ребенок или другой близкий родственник. И проинструктировать его хотя бы в самых общих чертах: где вы хотите провести последние дни? С кем? Какую помощь вы хотите получать? Нужно ли отключать системы жизнеобеспечения, если выяснится, что вы находитесь уже в «овощном» состоянии? Понятное дело, что родственники будут в «восторге» от перспективы такого разговора. Но в конце концов, вы же в свое время исполняли обязательную программу, когда втолковывали своим детям о вреде наркотиков и пользе презервативов. Сейчас точно такой же случай.

А главное, исследования показали, что родственники тех людей, которые такие распоряжения сделали, испытывали меньше стресса, страданий и боли в самые скорбные дни и недели. А это последнее, что мы, уходя, можем сделать для тех, кого любим.