2019-09-11T23:53:00+03:00
Общество

Музей семьи императора Николая Второго стал лауреатом премии «Александр Невский»

Он был восстановлен стараниями благотворительного фонда, историков и реставраторов
Антон Власов
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Музей Семьи Императора Николая ВторогоМузей Семьи Императора Николая Второго
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Музей Семьи Императора Николая Второго стал лауреатом второй премии конкурса музейных мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».

Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» - открытый творческий конкурс. Она призвана поддержать интерес к истории своей Родины, к лучшим музейным проектам и литературным произведениям.

«Вторая премия — Анна Громова, Светлана Сидорова, Владислава Дронова, Константин Капков, Александр Ренжин, Маргарита Стегний, Владимир Хрусталев, Любовь Жучкова, Валентина Быкова, Алексей Вакулик, Ольга Панфилова, совместный проект Фонда содействия возрождению благотворительности и милосердия «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (Москва) и Тюменского музейно-просветительского объединения, «Музей семьи Императора Николая II в Тобольске», - сообщается на сайте организаторов.

Музей Семьи Императора Николая Второго был открыт в год 100-летия гибели царственных страстотерпцев в историческом здании Дома губернатора. Там Романовы пробыли в ссылке с августа 1917 по апрель 1918 года. Над проектор работает Фонд «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества».

Благодаря работе председателя наблюдательного совета фонда Анны Громовой, историков и реставраторов в здании воссоздано 13 залов с использованием деталей, сохранившихся со времени пребывания августейших узников. Сегодня музей представляет вниманию гостей более 900 артефактов, среди которых вещи, связанные с семьей последнего российского императора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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