2019-09-12T16:17:18+03:00
Общество

Вход - рупь, выход - два

Наш корреспондент Евгения Сундукян размышляет у закрытого турникета
Евгения СУНДУКЯНблогер
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По новым правилам кто прервет поездку - того в поезд не сажаютПо новым правилам кто прервет поездку - того в поезд не сажаютФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пишу для того, чтобы сэкономить ваши денежки. Потому что для пригородных электричек обновление правил, вдруг вы не знаете, а я уже попалась.

Позвали меня на выходные в Переделкино на писательский костер. Я к обеду собралась. Пошла на вокзал. А надо сказать, что я забываю очевидные вещи. Например, названия станций. Помню, что в Переделкино надо вылезать не в Переделкино, а на какой-то другой станции с другим названием. Поэтому обычно я не заморачиваюсь и беру билеты до конечной. До Апрелевки, туда и обратно. Ну, чтобы наверняка.

Пока ехала, смотрела в окно, чтоб не пропустить знакомую станцию. Вылезла. Оказалось, что приехала совершенно зря. Всех писателей уже спалили, костер закончился, и только дети на тлеющих углях еще поджаривали чьи-то сосиски. Я немножко полюбовалась на сие благолепие и пошла назад.

Но не тут-то было. Сую билет штрих-кодом к скану, а сим-сим не открывается. Я его и так, и сяк. Не, не фурычит.

А электричка, между тем, уже подошла, говорит "туту", все бегут на нее, меня толкают, матерятся: "Девушка, мать вашу еси, подите прочь, и не мешайтесь, раз билета у вас нет".

Но я-то уверена в своей правоте.

"Это вашу маму еси. И никуда я отсюда не уйду", - думаю про себя и гордо так подхожу к смотрителю турникета: "Вот, - говорю, - дяденька, турникет, наверное, сломался".

Смотрит дядька в мой билет и неожиданно так изрекает: "Это не турникет сломался, а глаза у тебя сломались. Не видишь что ли, у тебя написано: АПРЕЛЕВКА. А здесь - Переделкино. А раз так, то, значит, ты прервала поездку. А у нас теперь новые правила. Кто прервет поездку - того в поезд не сажаем. Иди в кассу, покупай новый билет.

Стараясь не обращать внимания на злорадствующих пассажиров, жадною толпой стоящих за моей спиной, я двинула в кассу. Но там тоже не получила сочувствия.

Да-да, - подтвердила кассир. - Ваши билеты с дырками. Покупайте новые.

Я отвечаю: ну абсурд же.

А мне возражают, не абсурд, а логика. Представьте, что вы в метро ехали до Динамо, а вышли на театральной. Почему вы вас должны назад запускать? Мы не благотворительная организация.

Я говорю: да потому что у меня ЕСТЬ БИЛЕТ ДО МОСКВЫ, купленный в три раза дороже! Где это видано, чтобы пассажиров с билетом не впускали????

- А у нас такие правила, - отвечают, - вход - рупь, выход - два. Посоветовали не жмотится, купить новый билет до Москвы или до Апрелевки или топать пешком.

И я выбрала последний вариант. Потому что электричка уже ушла. А на просьбу выдать жалобную книгу, чтобы туда излить душу и таким образом скоротать время до новой электрички, мне ответили так же, как на просьбу открыть турникет. Чего жаловаться-то? И нечего жаловаться, это правила такие, а правила есть жизнь.

Говорят, что все перемены к лучшему. Утешаю себя тем, что хотя бы похудела, пока шла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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