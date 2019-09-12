В Иркутске прошли обучающие семинары по вопросам развития городской среды

12 сентября в Иркутске прошли обучающие семинары по вопросам новых подходов и инструментов развития городской среды для молодых архитекторов, градостроителей, дизайнеров и представителей городских администраций. Встречу провели руководители проектов КБ Стрелка Андрей Елбаев и Даниил Хлебников. Обучение архитекторов Иркутской области организовано по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Леонтьевича Мутко.

Темой первого занятия стало применение в региональной практике Стандарта комплексного развития территорий, методического документа, разработанного Минстроем России, ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева и национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках сессии «Стандарт комплексного развития территорий – новый стандарт качества городской среды в России» обсуждалась эффективность использования земельных ресурсов и комплексное благоустройство открытых общественных пространств. Практическую часть посвятили тому, как Стандарт позволяет создавать комфортные жилые кварталы.

На втором семинаре слушатели изучали основные этапы формирования современного облика города, обсуждали новые возможности и решения в условиях меняющегося климата. В качестве примера эксперты представили проект благоустройства Софийской набережной в Великом Новгороде. Также участникам семинара продемонстрировали, насколько важны комплексный анализ и качество технического задания для создания полноценного общественного пространства.

Полученные знания смогут быть применены участниками при реализации проектов комфортной городской среды, в том числе на территориях Иркутской области, пострадавших от паводка в 2019 году.

Правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области возглавляет Заместитель Председателя Правительства Виталий Мутко. Ранее вице-премьер отметил, что Стандарт комплексного освоения территорий может быть применен в зоне паводков в Иркутской области.

«Это будет комплексное освоение территорий со школами, детскими садами, социальной инфраструктурой. Выделены специальные места для магазинов и других мест, куда бизнес захочет зайти», - сказал вице-премьер на совещании о решении жилищных проблем пострадавших с участием президента РФ 2 сентября.