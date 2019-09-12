2019-09-12T14:08:11+03:00
Общество

Жена Доренко судится из-за коттеджа в Барвихе, который ей оставил муж

Местный председатель кооператива собирает деньги за "фиктивные услуги"
Наталия ЕРОШКИНА
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Сергей и Марина Доренко состояли в браке более 30 летСергей и Марина Доренко состояли в браке более 30 летФото: СОЦСЕТИ
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Этот дом расположен в посёлке Рождественно в подмосковной Барвихе по соседству со многими знаменитостями.

Здесь находятся дома журналиста Бориса Ноткина, режиссёра Олега Янковского, композитора Валерия Меладзе и многих других. Стоимость домов в посёлке может достигать 500 миллионов рублей. И казалось бы, в этом месте не может возникнуть проблем. Но не всё так радужно. Уже несколько лет Марина Доренко пытается добиться справедливости и борется с самоуправством председателя по сути несуществующего кооператива. Кроме Марины от действий Есипова Сергея страдают ещё десятки местных жителей. Среди них немало известных людей и их родственников.

По словам местных жителей, председатель кооператива собирает деньги за "фиктивные услуги". Деньги из многомиллионной ежегодной ведомости уходят просто в карман председателя.

— Нас тут больше 30 человек, столкнувшихся с этой проблемой. Нам даже пришлось нанять адвоката. Есть соседи, которые досконально изучили документы, собирают доказательства, Максим, например, он всё подробнее сможет рассказать? — пояснила Марина Доренко в разговоре с kp.ru.

— Мы с этими поборами боремся уже не первый год, покойный Борис Ноткин судился почти до самой смерти, теперь этим занимается его жена Ирина. Генерал ФСБ в отставке Анатолий Пронин у нас тут тоже живёт, года с 95-го, наверно раньше всех отстроился, он тоже сейчас судится с ПЭСК. Ирина Меладзе свой дом продала и тоже выступает истцом. У многих сложности. Вот на счёт дома Янковских не уверена, он с краю стоит, может им повезло и он на территорию кооператива не попадает. Но юридически и нет никакого кооператива, с призраком боремся. Никаких документов он нам не показывает, но деньги требует, — поделилась еще одна жительница поселка Лариса с корреспондентом kp.ru.

Добиться справедливости не получается вот уже несколько лет. Фото: источник «КП»

Добиться справедливости не получается вот уже несколько лет. Фото: источник «КП»

На ситуацию не удаётся повлиять ни заявлениями в полицию, ни обращениями в прокуратуру, даже письма в Администрацию Президента не принесли результатов.

— Все коммунальные расходы за обслуживание домов и общей территории мы вынуждены оплачивать дважды. Первый - по квитанциям, как обычно, второй - Есипову на руки, по каким-то фиктивным квиткам. Плюс членские взносы. Например, за 2017 год он с нас собрал более 12,5 миллионов рублей. Если отказываемся платить, он обращается в суды, и у нас есть вероятность проиграть. Потому что юридически мы должны соблюдать правила кооператива, а законность требований никто не проверяет. И после решения к расходам добавляются ещё издержки судопроизводства. Суммы выходят внушительные. Покинув кооператив от поборов тоже не избавиться, ведь участок всё равно остаётся на территории этой сомнительной организации. А значит на него действуют договорённости установленные при создании кооператива. — рассказал kp.ru один из местных жителей Максим.

Как же так вышло? Попробуем разобраться.

Все коммунальные расходы за обслуживание домов и общей территории люди вынуждены оплачивать дважды. Фото: источник «КП»

Все коммунальные расходы за обслуживание домов и общей территории люди вынуждены оплачивать дважды. Фото: источник «КП»

Потребительский эксплуатационно-строительный кооператив "Рождественский" был создан уже более 20 лет назад. И цель, как казалось тем, кто приобретал здесь участки, была благая, объединиться, отстроить дома и наладить быт. Но со временем необходимость в кооперативе отпала, а обязательства остались. Постепенно ситуация вышла из под контроля.

— Улицы находятся в собственности муниципалитета, мы платим за водоотвод, свет и так далее. Освещение общей территории оплачивается из Бюджета сельского поселения Барвихинское, есть документ. Но председатель возомнил, что это его территория, и требует деньги за свет, незаконно установил шлагбаум, будки с охраной, а мы должны это всё содержать. Если кто-то отказывается платить - он может самовольно отключить электричество и не пустить на территорию аварийную машину. Просто перекрывает проезд. Куда идут деньги - неизвестно, движение по лицевому счёту приостановлено, — поделился Максим в беседе с kp.ru

По закону выйти из кооператива можно, но всё равно необходимо заключить с ним договор и платить за пользование услугами. Получается замкнутый круг, вырваться из которого не так-то просто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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