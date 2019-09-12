2019-09-12T14:59:04+03:00
Экономика

Почему россияне полюбили брать отпуск в бархатный сезон

Эксперты считают, что дело не только в цене, но и заботе о здоровье
Владимир НИКОЛАЕВ
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Отдых в бархатный сезон намного полезнее, чем в жару. Фото: Мария ВОРНАКОВАОтдых в бархатный сезон намного полезнее, чем в жару. Фото: Мария ВОРНАКОВА
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Наибольший скачок наблюдается на таких направлениях как Греция, Болгария и Турция. Объемы продаж на осенний период в эти страны выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. А цены даже несколько упали.

По данным Tutu.ru, средний чек при бронировании организованной поездки в Турцию сейчас составляет 30,8 тыс. руб. на человека, это на 4% меньше прошлогоднего показателя. Туры в Тунис обходятся россиянам в 35,6 тыс. руб., в Грецию — 39 тыс. руб., это соответственно на 8% и 5% ниже прошлогоднего уровня, пишет «Коммерсант».

Рост популярности осеннего отдыха многие эксперты связывают с его дешевизной по сравнению с летним. Но это не единственная причина.

- Думаю, что наши граждане стали внимательнее относиться к своему здоровью, - сказала КП врач Надежда Маньшина, член Российского союза туриндустрии и эксперт по курортам и оздоровительному туризму. - Отдых в бархатный сезон намного полезнее, чем в жару. Меньше уровень солнечной радиации, морская растительность более насыщена йодом, а поскольку осенью сильнее идет волна, ионы йода более активно выходят в воздух и насыщают его - это очень полезно для дыхания.

К тому же осенью больше свежих овощей и фруктов, есть возможность «зарядиться» витаминами. Осенний сезон раньше был дороже летнего. Его же и называли бархатным, поскольку те, кто носили ситец и отдыхали летом, уезжали, и появлялась более дорогая публика, одевающаяся в бархат - существует во всяком случае такая версия. И Чехов в своем письме Суворину 1893 года писал о прелестях крымского отдыха в сентябре и приглашал его присоединиться.

Приморский оздоровительный туризм хорошо развит в Крыму, в Краснодарском крае, в частности, в Анапе. Если говорить о заграничных направлениях, то это прежде всего, Болгария, там хорошее бальнеологическое лечение. Достаточно много горячих источников в Греции, но там почему-то это направление не позиционируют для международного туризма.

Внимание к бархатному сезону по мнению нашей собеседницы связано еще и тем, что увеличивается среди отдыхающих доля туристов в озрасте 50+, эта категория более внимательно следит за своим здоровьем.

- А отдыхать в самую жару — эту моду ввели американцы, - продолжила Надежда Маньшина. - В 20-х годах прошлого века, когда все нормальные отдыхающие с приходом жары уехали, в Антибе (Франция) осталась мощная тусовка с Пикассо, Скоттом Фитцджеральдом. «Ночь нежна» как раз тогда была написана. С тех пор все и подхватили манеру отдыхать на море в самые жаркие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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