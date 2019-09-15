2019-09-12T16:07:30+03:00
Спорт

Домрачева и Бьорндален будут тренировать китайцев

Они возглавят мужскую и женскую команды
Сергей КИРИЛЛОВ
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вышла замуж за Бьорндалена весной 2016 года. Фото: InstagramБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева вышла замуж за Бьорндалена весной 2016 года. Фото: Instagram
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Знаменитая спортивная семью подписали контракт с Олимпийским комитетом Китая и теперь будут готовить сборную Поднебесной к белым Играм-2022, который пройдут в Пекине.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален станет главным тренером сборной, а его жена — четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, возглавит женскую команду.

Домрачева и Бьорндален начали сотрудничество со сборной Китая по биатлону. Фото: Instagram

Домрачева и Бьорндален начали сотрудничество со сборной Китая по биатлону. Фото: Instagram

- Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества со сборной Китая по биатлону. Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата. В центре нашего внимания - построение высокопрофессиональной команды, поддержка и помощь каждому спортсмену в реализации собственного потенциала.

И конечно, мы рады использовать этот шанс и помочь еще большему развитию нашего любимого вида спорта по всему миру, в странах, где биатлон и все зимние виды спорта имеют огромный потенциал, - опубликовали Домрачева и Бьорндален это сообщение в своих Инстаграм на разных языках.

Напомним, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вышла замуж за Бьорндалена весной 2016 года, а в октябре того же года родила ему дочь. Дарья вернулась на лыжню уже в 2017 года, а на Олимпиаде-2018 выиграла серебро в масс-старте, плюс привезла к первому в истории Беларуси «золоту» эстафетную команду. Прошлым летом Дарья объявила о завершении карьеры. Уле-Эйнар закончил выступления еще раньше, после того как не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Любопытно, что ему предлагали выступить на Играх за Беларусь, но он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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