В Central Phuket открывается новый магазин Louis Vuitton и аквариум «Aquaria Phuket»!

Это крупнейший в Таиланде и самый новый крупный аквариум. А также, вашему вниманию будет представлен «ANDASI» - первый подводный ресторан Таиланда. Открытие приурочено к первой годовщине нового Central Phuket.

В центре шоппинга и стиля жизни мирового класса открывается новая достопримечательность, а именно «Аквариа Пхукет» - крупнейший и новейший аквариум Таиланда. Кроме того, «ANDASI», -крупнейший подводный ресторан Таиланда и первый подводный бар в Азии, с роскошной, изысканной и стильной кухней.

Aquaria и Andasi станут новым местом притяжения, которое туристы со всего света захотят посетить, чтобы приобрести уникальный опыт, которого нет больше нигде. Официальное мероприятие открытия Aquaria Phuket и Andasi состоялось в великолепной подводной атмосфере, в компании 51 000 морских животных более чем 300 видов.

В основе «Aquaria Phuket» легла концепция «Океан мифов и легенд», которая базируется на мифологии и легендах Таиланда, таких как лес Химмапан и подводный мир. Аквариум разделен на несколько зон: Мистический лес - это место, где вы можете увидеть существ из тайских народных легенд; Речные Гиганты - самая большая коллекция крупнейших пресноводных рыб в мире; В Речных Пещерах живут игривые выдры; Прибрежная Гавань позволяет вам приблизиться к колонии милых пингвинов; Станция Водолей обеспечивает интерактивные занятия, во время которых вы узнаете о множестве разновидностей водных животных.

А также, откройте для себя Музей Trick Eye, который является первым в мире «Художественным музеем дополненной реальности», где вы можете испытать новейшие технологии Дополненной Реальности, которые создают впечатляющие визуальные эффекты и объекты искусства.

Еще одна интересная достопримечательность - Tribhum, первый в мире тематический приключенческий 3D парк с фантастическими элементами. Эти «Мистические три мира» сочетают в себе известную азиатскую легенду, представленную в виде творческого рассказа и профессионально разработанную, превосходную виртуальные 3D-интерактивные технологии.

Посетители могут встретиться с деревьями Макали и их очаровательным танцем, Говорящим деревом, а затем отправиться в путешествие по секретному проходу, чтобы встретить мифических существ и тысячи настоящих светлячков в туннеле.

Вы будете в восторге от поездки на 4-х этажном Silver Glider, который развивает скорость более 45 километров в час, и насладитесь великолепным 4D-анимационным летающим театром.

Для того, чтобы еще больше соответствовать высочайшему уровню шоппинга, Central Phuket как мегапроект мирового уровня открывает новый магазин LOUIS VUITTON. Тем самым поддерживая свой имидж места для роскошного отдыха.

В торговом центре, заполненном ведущими мировыми брендами, в элитной зоне 1 этажа вы найдете бренды сегмента роскоши, такие как: ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BULGARI, CHLOE', COACH, ERMENEGILDO ZEGNA, GUCCI, HERMES, JIM THOMPSON, KATE SPADE, KENZO, MARIMEKKO, MICHAEL KORS, PMT THE HOUR GLASS, SAINT LAURENT, SALVATORE FERRAGAMO, VERSACE, и VILEBREQUIN.

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