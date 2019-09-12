Юрий Башмет: "Дочь просила меня быть с ней строже"

В соцсетях не утихают споры относительно реформирования системы детского музыкального образования. О том, что наша музыкалка нуждается в срочном апгрейде, говорят давно и часто, как именно необходимо производить этот апгрейд - не знает никто. Пример тому - недавняя перепалка между пианисткой Екатериной Мечетиной и саксофонистом Игорем Бутманом. На своей страничке в соцсетях Мечетина опубликовала пост в поддержку советской системы музыкального воспитания. Однако в комментариях Игорь Бутман в довольно резкой форме заявил о своем несогласии. Джазмен обрушился с критикой на советское и предложил открывать вместо государственных частные школы, мотивируя свое мнение тем, что "Моцарт, Гайдн, Гендель, Бах, Шопен, Шуберт, Паганини, Глинка, Чайковский, Рахманинов, Гершвин не закончили ДМШ".

Высказался по поводу будущего "музыкалок" и Юрий Башмет. С начала сентября прославленный музыкант гастролирует с Всероссийским Юношеским Симфоническим оркестром по городам России. В эти выходные оркестр дал концерт в Калуге, где Юрий Абрамович встретился с журналистами и получил актуальный вопрос: что делать с нашей музыкальной школой.

- Я за советскую систему образования, она давала прекрасные плоды, - ответил Башмет.

О пользе палки при обучении музыке

Можно ли давить на ребенка при обучении музыке? Кто-то утверждает, что насилие неприемлемо, кто-то убеждается в том, что без твердости и жесткости далеко не уедешь. Так, к примеру, в недавнем интервью "КП" норвежский писатель Эрленд Лу рассказал о преимуществах жесткой советской системы обучения перед лайтовой норвежской.

Также и пианистка Екатерина Мечетина высказывалась за силу и власть, заявляя, что "иностранный язык и музыка - это предметы, которым нужно учить по принуждению, поскольку они "являются обязательными знаниями для ребёнка, а не пространством свободного выбора".

Удивительно, что примерно в том же духе высказался и обычно лояльный и мягкий Юрий Башмет, вспомнив историю с китайской студенткой, умолявшей поставить ей на экзамене не тройку, а четверку.

- Она так плакала, говорила, поставьте мне четверку, я буду стараться, иначе, когда я приду домой, папа будет бить меня палкой долго и больно, - рассказал музыкант, пояснив, что папа девушки был министром культуры одной из китайских провинций.

По словам Башмета, страх палки сделал свое дело и девушка все-таки заиграла.

- Есть разные способы учить музыке. Но лично мне даже моя дочь Ксения однажды сказала: папа, тебе надо было быть со мной строже, тогда я набрала бы больше качества, - отметил маэстро.

Сколько ни старались журналисты раскрутить Башмета на большее, он не проговорился относительно того, в каком состоянии находятся музыкальные школы сейчас. Однако не раз в выступлениях Башмета звучала мысль о том, что качественная система музыкального воспитания сохранилась там, где каким-то чудом сохранились педагоги советских времен, сами ученики великих советских мэтров. Например, отбирая ребят в Симфонический оркестр, Юрий Башмет обратил внимание на выский уровень скрипачей в Самаре.

- Я попросил познакомить меня с педагогом и оказалось что это Саша, мой однокурсник по консерватории, который учился у Янкелевича, - рассказал маэстро.

КСТАТИ

Пока идут споры и будущее музыкалок темно и непонятно, серьезной поддержкой молодых исполнителей можно считать созданный в 2012 году Всероссийский юношеский симфонический оркестр. В ходе кастингов, регулярно проходящих в разных городах России, молодые музыканты в возрасте от 9 до 22 лет получают возможность сесть за пульт "Оркестра будущего" (так иногда называют коллектив Башмета). За время своего существования оркестр молодых музыкантов выступил в легендарных концертных залах Европы, а в этом году, начиная с сентября, молодые музыканты совершают тур по городам России.

Услышать звездочек юношеского оркестра Башмета можно будет 16 сентября на гала-концерте в Зарядье.