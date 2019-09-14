"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ

В субботу в православном мире произошло историческое событие: Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат" в Европе) вошла в состав Русской православной церкви. Для начала - о том, что это за структура.

Она была основана в 1921 году, когда Москва поручила временное управление русскими церквями в Западной Европе Преосвященному архиепископу Евлогию (Георгиевскому). В силу исторических обстоятельств в 1931 году эти приходы были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата. Митрополит Евлогий подчеркивал, что это "лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".

В 1945 году он попросил Патриарха Московского и всея Руси Алексия I принять приходы обратно. Каноническое единство было восстановлено, но после смерти Евлогия в 1946 году значительная часть клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольской церкви.

И вот грянул 2018 год. После разрыва общения между Москвой и Константинополем из-за создания "автокефальной" церкви Украины последний решил распустить Архиепископию. Та упраздняться отказалась. И 14 сентября 2019 года ее глава архиепископ Иоанн (Реннето) направил Патриарху Кириллу обращение с просьбой принять их "в каноническое общение и единство" с Московским патриархатом. За это ранее проголосовало большинство клириков и мирян Архиепископии.

В тот же день Священный Синод РПЦ с помощью удаленной связи экстренно рассмотрел это обращение и постановил:

- Принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами, - говорится в итоговом журнале.

Каноническую форму их организации определят чуть позднее.

На сегодня Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе состоит из 65 приходов, 11 церквей, 2 монастыря и 7 скитов во Франции, Британии, Германии, Италии, Испании, Голландии, Бельгии и странах Скандинавии.

ОФИЦИАЛЬНО

- Принятие в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна (Реннето) - очень важное решение, которое, на мой взгляд, обусловлено преодолением в значительной мере исторических обстоятельств, которые вызвали появление этого канонического образования в составе Константинопольского патриархата. Характерно, что в отличие от Фанара, который попытался полностью нивелировать самобытный статус Архиепископии, Священный Синод РПЦ подчеркнул, что форма канонического бытия этих приходов будет учитывать целый ряд их особенностей, - заявил "КП" замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман Силантьев, религиовед:

"Константинополь может потерять и другие части"

- Отличная новость! Здравый смысл победил. Варфоломей продолжает пожинать плоды своего подлого поступка. Возможно, эта тенденция сохранится, и это не последняя часть Константинопольского патриархата, которая к нам примкнет. Теперь их ничего не останавливает.

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