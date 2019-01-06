2019-01-06T14:11:30+03:00
Политика

Варфоломей вручил Украине томос об автокефалии под бандеровские приветствия, а Порошенко заплатил ему шоколадом

Раскольники выставят томос на всеобщее обозрение в Софийском соборе. Правда, его текст так до сих пор и не опубликовали
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments16
Константинопольский Патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.Константинопольский Патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Рождественский сочельник в Стамбуле завершилась неприглядная история с предоставлением автокефалии так называемой новой "церкви" Украины. Над аббревиатурой этой раскольнической структуры, к слову, продолжают активно иронизировать - помимо ПЦУ (Православная церковь Украины) у Киева и Фанара теперь есть еще вариант СЦУ (то есть Святейшая)...

Утром после совместного богослужения на Фанаре с 39-летним главой ПЦУ-СЦУ Епифанием Константинопольский Патриарх Варфоломей передал ему посох и подписанный накануне томос об автокефалии (указ о независимости) новой "церкви". Петр Порошенко сиял и аплодировал, а кто-то из собравшихся выкрикивал бандеровские приветствия: "Слава Украине! Героям слава!".

Петр Порошенко в Стамбуле. Фото: REUTERS

Петр Порошенко в Стамбуле.Фото: REUTERS

Украинский президент уже вручил Варфоломею орден "За заслуги" I степени. По официальной версии, больше ничего от Петра Алексеича тот за автокефалию не получил. Ни гривны. Такой вот "альтруизм" наперекор всему православному миру.

Это уже несмешно, но Варфоломей вновь повторил, что президент-кондитер расплатился с ним шоколадом.

- Вселенский Патриарх сказал, что президент Порошенко снова принес шоколад, и надеется, что на этот раз убедит всех, что деньги не были даны, как злонамеренно говорили некоторые, - цитирует РИА Новости блог "Свет Фанара".

Патриарх Варфоломей ставит подпись на тексте томоса. Фото: REUTERS

Патриарх Варфоломей ставит подпись на тексте томоса.Фото: REUTERS

Примечательно и то, что официальный текст томоса, который выставят в Софийском соборе на всеобщее обозрение, Константинополем до сих пор не опубликован. Но неравнодушные уже успели ознакомиться с ним благодаря послу Украины в Турции Андрею Сибиге. Согласно выложенному им им в Твиттере переводу с греческого, все "значительные вопросы" новая "церковь" должна решать с Константинополем, ее автокефалия ограничена границами украинского государства, назначать самостоятельно епископов и учреждать приходы за пределами Украины она не может, равно как и производить Святое миро для богослужений (к слову, каноническая Украинская православная церковь это может).

Русская православная церковь назвала бумагу недействительной и "пустышкой".

Новую "церковь" Украины больше не признала ни одна из Поместных православных церквей, поэтому никого из их представителей на этом стамбульском сборище сегодня не было.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

"Епифания уже две недели никто не поздравляет"

-Многие говорят: а вот почему другие церкви не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если была бы поддержка, высказались бы, - заявил в эфире канала "Россия 24" официальный спикер РПЦ Владимир Легойда. -Приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля Епифания ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает! Когда в свое время блаженнейшего Онуфрия выбрали главой Украинской православной церкви, его на следующий день все поздравили. Очень показательно…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Порошенко и Варфоломей не украдут у православных Рождество»: РПЦ назвала томос об автокефалии «новой» украинской церкви недействительным

Константинопольский Патриарх подписал указ о духовной независимости Киева от Москвы (подробности)

СКАЗАНО

Патриарх Кирилл: У мирских владык нет власти разрушить Украинскую церковь!

Предстоятель РПЦ совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем грозит отрыв Украинской церкви от Москвы

«КП» отвечает на наивные вопросы о религиозном кризисе, спровоцированном Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко опубликовали результаты последнего проведенного ими опроса общественного мнения
Анна Герман - о решении Киева не открывать в Москве избирательные участки: Наших обнищавших граждан наказывают за то, что они зарабатывают на кусок хлеба в России
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»
Политик от партии «Альтернатива для Германии» в беседе с «КП» осудил скандальное шествие украинских радикалов
Новости 24
Обрушившаяся в Афганистане золотая шахта унесла жизни как минимум 30 человек
Верховный правитель Малайзии Мухаммад V, женившийся на "Мисс Москва", отрекся от престола
Власти Лос-Анджелеса подали в суд на компанию-синоптика за слежку
В Кремле пока не знают, когда пройдут переговоры Путина и Эрдогана
В ДТП с участием пассажирского автобуса в Таиланде погибли шесть человек
Президент Турции посетит Россию в январе
На благотворительный счет для пострадавших в Магнитогорске поступило 23 миллиона рублей
Россиян обязали уведомлять власти о перестройке дачных домов
В РПЦ сообщили, что митрополит Епифаний не получил ни одного поздравления с получением томоса
Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ
В США на борту пассажирского самолета произошло возгорание из-за электронной сигареты
В России появится профессия специалиста по обеспечению движения беспилотных авто
Российский флаг не попал в итоговое видео молодежного чемпионата мира по хоккею
В России будет введена новая система контроля качества бенизна
Глава аппарата Пентагона ушел в отставку
С 2019 года россияне смогут регистрировать машины в автосалонах
В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв
Индия вводит карательные пошлины на ввоз в страну сельскохозяйственных товаров из США
Двое россиян вошли в символическую сборную молодежного чемпионата мира по хоккею
Сочельник 2019: православные по всему миру готовятся встречать Рождество
Президент Мексики заявил, что его страна не будет вмешиваться в дела Венесуэлы
В Банке России рассказали о возможных изменениях в ОСАГО
Итог молодежного чемпионата мира по хоккею: Сборная Финляндии стала чемпионом мира
В 2019 году будет развернут новый военный городок на побережье моря Лаптевых
Полиция Лондона задержала 13-летнюю участницу движения "желтые жилеты"
В США предложили использовать человеческие останки в качестве удобрения