15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила четверной на турнире в Италии и выиграла у Туктамышевой

В Италии в городе Бергамо в субботу, 14 сентября, завершился один из первых в сезоне международных турниров по фигурному катанию. В женской части "Ломбардия Трофи" за победу спорили, по сути, только две россиянки - Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Опытная Лиза с большим отрывом выиграла короткую программу у юной ученицы Этери Тутберидзе, победительницы чемпионата России 2018 года.

Однако же, второй прокат остался за Щербаковой. Аня, исполнив четверной тулуп, существенно улучшила свои показатели. Она каталась перед Лизой, поэтому на нее не давил результат конкурентки. Исполнив прыжок в четыре оборота на "Ломбардия Трофи", она получила от судей 150,47 балла. А вот у Туктамышевой за второй прокат - всего лишь 140,72. И по итогам турнира в Италии победила Анна Щербакова.

Аня, приехавшая на первый в жизни взрослый турнир, уезжает победительницей, набрав 218,20 балла. У Туктамышевой суммарно - 214,38 балла за два выступления. Еще одна россиянка, ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, заняла шестое место - у нее 179,65 балла за два проката в Италии.

Отметим, что сумма в 218,20 балла - неплохой результат для Щербаковой уже на старте сезона. У Евгении Медведевой в Канаде сутки назад было за два проката 217,43 балла. Есть конкуренция в сборной России!

А вот четверной Щербаковой на турнире в Италии - особое событие. Она стала второй вслед за Элизабет Турсынбаевой фигуристкой, которая сделала прыжок в 4 оборота на взрослых соревнованиях.