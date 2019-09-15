Андрей Макаревич: Старшеклассникам советуют слушать моих "Марионеток"? Ну, и что? Где же сенсация?
В субботу, 14 сентября, стало известно, что Министерство культуры и Министерство просвещения России разработали рекомендации для определения «культурного норматива школьника», в котором перечислены лучшие произведения мировой и российской культуры.
Документ опубликован на сайте Министерства культуры. Список разбит на разделы по направлениям (изобразительное искусство, музыка, литература, архитектура, кинематограф, театральное искусство и народная культура).
Например, по музыке - лет до 14 - рекомендуют, в основном, классику, а вот зато потом…
Короче, дальше начинается самое интересное! В список для старшеклассников, среди прочих, вошли композиции Элвиса Пресли, The Beatles, Pink Floyd, Queen, Nirvana, ABBA, а из наших - произведения трёх групп: "Кино" - («Перемен»), "Наутилус Помпилиус" - ("Скованные»).
И, конечно, "Машина Времени" («Ты или я» и «Марионетки»).
В связи с этим пресс-секретарь "Машины" Антон Чернин сделал важные уточнения:
- «Ты или я» и «Марионетки» рекомендованы для учащихся 9-х и 11 кассов. Кстати, Макаревич, когда писал их, был ненамного старше: первую песню он придумал в 18 лет, а вторую - в 21.
А вот реакция самого Андрея Вадимовича показалась мне неожиданной. Правда, я позвонил ему уже в... 12-м часу ночи. Впрочем, вот точная стенограмма нашего ночного разговора...
- Алло, Андрей! Это я - Гамов из "Комсомолки".
- А не поздно, Саш?
- Я не могу до утра дотерпеть.
- Что, прости?
- Не могу до утра дотерпеть.
- А я не могу сейчас говорить - тут очень шумно. (У Макаревича только что закончился концерт. - А.Г.)
- Да ты знаешь - вот Минкульт и Минпрос рекомендует школьниками две твоих песни...
- Подожди, сейчас выйду, я ничего не слышу.
- Ну, давай...
- Да?
- Ну, Минкульт и Минпрос...
- Я читал - да, видел - да. И что?
- Как ты это воспринимаешь?
- Да никак! Я никак это не воспринимаю. Здесь - никакой сенсации.
- Ну, как? Старшеклассники слушают песни Андрея Макаревича, которые он написал, когда ему было столько же, сколько и им сейчас. И ведь сами учителя им это рекомендуют.
- Вот послушай - у нас был великолепный учитель литературы - Райхин Давид Яковлевич - народный учитель Советского Союза, и он ещё учил мою маму и моего папу. Вот...
И благодаря его весу, ему позволялись - внутри школьной программы - какие-то вольности. И он преподавал нам ту поэзию, которую считал нужной. Наверное, благодаря ему я и начал писать стихи - честно тебе могу сказать.
Что касается списка министерств... давайте внимательно смотреть - это рекомендации, да? Это - не обязательная программа школьная. Ну, как вроде задание на лето, можно выполнять, а если не хочется, то и не надо.
- Но, все равно же это здорово!
- Ну, если взять западных артистов. Артисты хорошие, и я не взялся бы судить о музыкантах - там по одной песне. Да я бы и другие выбрал песни. Но, это уже субъективно, на свой вкус.
- А из Макаревича что бы ты выбрал?
- Я не готов выбирать сам себя. Я буду сам себя навязывать для обучения? Я бы просто посоветовал - послушать... Ранние произведения этих групп. Дал бы - направления. А там уже они (ученики. - А. Г.) пусть сами выбирают.
* * *
Кстати, цель этой инициативы - «культурное просвещение учеников». Также предполагается, что участие в мероприятиях проекта будет «добровольным и бесплатным».
Испытания на сдачу «культурного норматива» планируют проводить в конце учебного года, но не позже 30 апреля. Самых успешных школьников будут награждать бронзовым, серебряным или золотым «знаком отличия» проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU