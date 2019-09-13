2019-09-13T19:35:05+03:00
Звезды

Песни The Beatles, Queen и Nirvana стали новым школьным нормативом

Ученики будут самостоятельно выбирать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра и эпохи
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Песни "Bohemian rhapsody" группы Queen, "All you need is love" группы The Beatles, “Money” британцев Pink Floyd включили в список рекомендуемых к изучению в рамках школьной программыПесни "Bohemian rhapsody" группы Queen, "All you need is love" группы The Beatles, “Money” британцев Pink Floyd включили в список рекомендуемых к изучению в рамках школьной программыФото: EAST NEWS
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Песни "Bohemian rhapsody" группы Queen, "All you need is love" группы The Beatles, “Money” британцев Pink Floyd включили в список рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы. Также в культурный норматив школьников вошли фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.

Первыми с обновленной программой познакомятся школьники из Татарстана, Коми, Ставропольского края, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей – именно в этих регионах с 1 сентября начали реализовывать пилотный проект .

Мировые культурные феномены, которые учащиеся теперь будут обязаны знать, разделили по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Хороший музыкальный вкус ученикам младших классов будут прививать через оперы Михаила Глинки, сочинения Петра Чайковского и других классиков. Школьники старших классов начнут сдавать нормативы по «Smells like teen spirit» группы Nirvana, песням Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, и Вячеслава Бутусова.

В список фильмов войдет классика советского кино. В числе зарубежных картин - "Унесенные призраками" Хаяо Миядзяки, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и другие. Полный список можно найти в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных на сайте Министерства культуры РФ.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о системе прохождения новых нормативов и о том, где родители школьников смогут оценить успехи своего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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