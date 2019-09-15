Юную гимнастку убивает рак

Восьмилетняя Дашенька Евтушенко вновь на краю смерти. Еще в четыре года ей поставили страшный диагноз, и он был такой неожиданностью для семьи – не передать. Все же складывалось хорошо – любящие папа с мамой, заботливые старшие братья. К врачам с рождения не показывалась: пышущая здоровьем девочка ни разу не болела. Едва научившись ходить и бегать, пошла в секцию гимнастики. Ее очень хвалил тренер, говорил – огромные способности. И вдруг – раз. Нейробластома забрюшинного пространства. Четвертая стадия. И сочувствующие глаза онколога. Словно небо рухнуло на землю.

Началась борьба за жизнь. Следующие два года она практически полностью провела в НИИ им. Рогачева. Пересадка костного мозга. Шесть блоков химиотерапии. Рак выжигали начисто. Если бы не выносливый организм малышки, кто знает, как бы все обернулось. Потом долгая реабилитация. Несмотря на то, что опухоль заметили поздно, медицина победила. Так всем казалось.

Дашенька понемногу отошла от больничных забот. Завела новых подружек. Куклы, книжки, мультики. Тренер обещал вновь взять ее в секцию гимнастики.

Год назад Даша услышала это страшное слово «рецидив»Фото: Личный архив

А год назад очередное обследование и новый приговор: рецидив. Снова все сначала: многочисленные химиотерапии, лучевая терапия, две сложнейшие операции, боль и страдания. Даша стойко все перенесла. И все, что могли сделать российские врачи, сделано. Но теперь, чтобы побороть рак окончательно, требуется сложная иммунотерапия, которую в нашей стране не проводят.

На письма о помощи откликнулась клиника в Германии, они готовы принять Дашеньку на лечение. Только это будет стоить очень дорого - двадцать семь с половиной миллионов рублей. Огромная сумма. А если учитывать все, что родители выложили за годы болезни дочки – просто нереальная. Миллион уже собрали друзья и сочувствующие. Но остается еще очень много.

Помогите Дашеньке!

Звоните: 89167779922 Ксения.

Как помочь:

Чтобы помочь Даше, отправьте СМС на КОРОТКИЙ НОМЕР 4575 со словом ЖУРАВЛИК, далее пробел и сумма пожертвования . Например : ЖУРАВЛИК 100

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Получатель : Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»

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