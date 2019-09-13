Форум «Среда для жизни» откроется в Великом Новгороде 19 сентября

1600 спикеров со всего мира, ключевых стратегов и практиков развития городской среды: архитекторов, девелоперов, градоначальников российских и зарубежных мегаполисов, бизнесменов, художников и дизайнеров. Форум «Среда для жизни» организован в четвертый раз и уже традиционно становится местом притяжения для всех участников рынка.

Его программа построена вокруг главных задач нацпроекта «Жилье и городска среда» в России до 2024 года. Организаторами форума выступает ДОМ.РФ при поддержке Правительства России и Министерства строительства Российской Федерации. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Партнерами форума «Среда для жизни» выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство Стратегических Инициатив.

«Необходимо развивать российские города комплексно: от квартиры и подъезда до городской среды вокруг. Форум нацелен не только на обсуждение инструментов и различных подходов к работе совместно с ведущими мировыми и российскими экспертами, но и на выработку конкретных решений по формированию устойчивого развития наших городов и достижению целей национальных проектов», - рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

За три дня работы на площадке форума пройдут мастер-классы и семинары, на которых представят успешные кейсы из российской и мировой практики. По задумке организаторов, присутствующие застройщики, проектировщики, архитекторы и представители муниципальных властей смогу внедрить в свою работу.

«В одном месте соберутся муниципальные лидеры и эксперты нового поколения. Важно, что в обсуждении примут участие и местные жители. Я уверен, что разработанные на форуме идеи обязательно воплотятся в жизнь, а найденные решения по преобразованию городской среды позволят Великому Новгороду и области развиваться совершенно в другом ключе», - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Основная задача форума «Среда для жизни» – повысить эффективность совместной работы властей, девелоперов и проектировщиков, чтобы в конечном счете не только сделать жизнь горожан комфортнее, но и создать условия для экономического роста и привлечения человеческого капитала. При этом первые результаты не заставят себя ждать, - считает главный архитектор Новгородской области, выпускница образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ Дарья Александрова:

«Это очень полезный опыт, чтобы увидеть, что можно применить в рамках нашего конкретного региона. Для нас актуальное направление – введение дизайн-кода. В нашем регионе он отсутствует, но мы планируем его внедрение, начнём с Великого Новгорода. КБ Стрелка планирует делать у нас одну из центральных улиц города, затем мы разработаем свой документ, в течение года, уверена, можно ждать результаты».

Похожего мнения придерживается ещё один выпускник программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков. По его словам, когда форум «Среда для жизни» появляется в городах, создаётся дополнительный стимул для молодых специалистов выходить с инициативами и новыми проектами.

«Очень важно, что в последние 5-7 лет понятие городской среды прочно вошло в федеральную повестку, что этому стали уделять большое внимание на уровне первых лиц государства. Появление профильного форума позволяет ежегодно единомышленникам в этой сфере встречаться и узнавать друг от друга и от лучших специалистов в России и мире о лучших передовых практиках», - добавил он.

В рамках форума 20 и 21 сентября также пройдёт тематический фестиваль «Городские выходные», организованный специально для жителей города в одном из самых знаковых мест Великого Новгорода – на Софийской набережной, пляже и историческом архитектурном комплексе Ярославово Дворище. Для взрослых и детей будут организованы интерактивные мастер-классы. Завершит вечер первого дня концерт таких исполнителей как LOBODA и Ёлка, при участии других артистов. Цель мероприятия – объединить жителей города, раскрыть потенциал городских пространств и помочь переосмыслить привычные для многих общественные площадки. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Регистрация открыта на официальном сайте проекта: https://средадляжизни.рф