2019-09-13T17:02:03+03:00
Национальный вопрос в России

«Русская цивилизация» впервые на Красной площади

Около 200 лучших работ Международного фотоконкурса, организованного ФАДН России, впервые будут представлены этой осенью в самом сердце страны - московском ГУМе
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Фотография одного из лауреатов конкурса Дмитрия Сигиды.Фотография одного из лауреатов конкурса Дмитрия Сигиды.
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«В октябре в партнерстве с Главным универсальным магазином страны лучшие работы Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» будут представлены на большой выставке в самом центре столицы, – рассказал руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов. - Мы решили показать все лучшее и интересное за три года проведения фотоконкурса, всего около двухсот работ. Выражаем признательность нашим партнёрам за возможность сделать это на такой легендарной и всенародно любимой площадке».

В прошлом году выставки «Русская цивилизация» состоялись в галерее «Центр искусств. Москва», расположенной на территории Храма Христа Спасителя, в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге, а также при содействии Россотрудничества в Чехии, Монголии, Индии, Белоруссии, Армении и других странах.

Поделиться своими снимками профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут до 22 сентября. Каждый из них может загрузить на сайт www.ruscivilization.ru до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Награждение победителей состоится осенью на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

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