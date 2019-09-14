Как Петр Авен сделал рубль конвертируемым

После летних каникул в эфир возвращается программа «Действующие лица» Наили Аскер-заде, где тяжеловесы российского бизнеса и политики предстают совершенно в новом для себя свете. В ближайшее воскресенье ведущая задаст вопросы председателю совета директоров Альфа-Банка Петру Авену.

«Он сыграл значительную роль в построении новой России, - рассказывает о своем герое Наиля Аскер-заде. - Будучи министром, входил в группу так называемых младореформаторов. Именно он сделал рубль конвертируемым».

Петр Авен вспомнит ту авантюрную эпоху, когда в стране, откуда ни возьмись, появлялись олигархи, а законы экономики приходилось постигать буквально на ходу. Коснется разговор и личности Бориса Березовского, который был другом юности Авена.

Речь пойдет и о текущем положении дел. Так, например, гость программы объяснит, почему жесткие меры в работе с должниками - это необходимость, без которой невозможна работа успешного банка.

«Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Воскресенье, 0.30, Россия 1.