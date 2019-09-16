2019-09-16T13:34:50+03:00
Туризм

«Горячая нефть», мороженое с олениной и варенье из сибирских ягод - чем потчевали посетителей выставки-форума «Отдых 2019»

В мероприятии приняли участие более 800 делегатов из 41 страны мира
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В «Экспоцентре» состоялся международный форум-выставка «Отдых Leisure 2019». Фото: предоставлено пресс-службой выставки.В «Экспоцентре» состоялся международный форум-выставка «Отдых Leisure 2019». Фото: предоставлено пресс-службой выставки.
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С 10 по 12 сентября в столичном «Экспоцентре» состоялся международный форум-выставка «Отдых Leisure 2019». Мероприятие в 25-й раз открыло двери для посетителей и снова удивило своих гостей.

Тюменская область особо отличилась на форуме – всем желающим предлагался вкуснейший кофе «горячая нефть», мороженое, чтобы даже в конце лета прочувствовать сводящий зубы сибирский холод, и варенье из морошки, брусники, черники, голубики. Секретный ингредиент мороженого, который с удовольствием разглашался делегацией Тюменской области - оленина, и попробовать его можно было на выставке Отдых 2019.

Не забыли и о великом русском ученом Дмитрии Ивановиче Менделееве. Но нет, вспоминали его не в связи с известной каждому формулой (наверное, единственной запомнившейся со школьных времен). Кроме заслуг перед химией, Дмитрий Иванович (кстати, родился в Тобольске Тюменской области) внес весомый вклад в развитие метеорологии и воздухоплавания. Любознательные посетители приняли участие в фотосессии в искусно сделанном воздушном шаре - не каждый может похвастаться такими снимками!

Представители региона раскрыли секрет сибирского здоровья – свежий воздух, экологически чистые продукты, отсутствие суеты, веди жизнь в Сибири течет размеренно и неторопливо.

«Для нас участие в выставке Отдых 2019 –отличная возможность показать удивительную красоту региона и заинтересовать новых туристов в посещении Тюменской области. Ведь мы показали далеко не все самое интересное», – говорит Мария Трофимова, руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В форуме-выставке «Отдых 2019» приняли участие более 800 делегатов из 41 страны мира и представители 44 регионов России. Главный партнер – Куба и республика Коми. Кроме познавательных стендов, на выставке была представлена деловая программа из более чем 40 мероприятий и с участием более 200 спикеров всероссийского и всемирного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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