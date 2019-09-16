Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Самая высокооплачиваемая вакансия на сегодня — директор по внешним связям и коммуникациям (отдел по связям с общественностью). В компании «Кока Кола Софт Дринк Консалтинг» удачливому претенденту обещают от 400 тыс до 560 тыс руб в месяц. В его обязанности входит разработка планов проведения PR компаний, работа по формированию положительного имиджа компании, организация пресс-конференций, брифингов, интервью руководителей компании в СМИ, а также «укрепление и поддержание устойчивых партнерских связей с государственными органами и гражданским обществом». Высшее образование, опыт работы — от 10 лет.

А на днях внимание привлекла другая вакансия, где требования гораздо ниже, а денежки вполне сопоставимые. Дальневосточному филиалу «Русской рыбопромышленной компании» требуется механик по ремонту оборудования на рыболовецком судне. Ему сулят 400 тысяч руб в месяц — эта вакансия, как и предыдущая расположена на ведомственном сайте Минтруда «Работа в России». Опыт работы, как ни странно, не требуется, хотя «приветствуется». Образование — «среднее профессиональное». Главное — «исполнительность и дисциплина», ну это и понятно, по другому в море нельзя. Работа временная - на период осенней путины, которая на Дальнем Востоке уже началась.

Уточним: эти вакансии, возможно (и даже скорее всего), не самые высокооплачиваемые в стране. Но это самый высокий заработок, который предлагают не по знакомству, а по объявлению.

- Высокооплачиваемые вакансии встречаются, особенно, когда специалист нужен срочно: тогда работодатель предлагает заработок значительно выше, чем принято для этой позиции, - пояснили КП на сервисе по подбору персонала Работа.Ру. - Были у нас вакансии пилотов с предложениями в 600 000 рублей. Не так давно была вакансия батлера (дворецкого) с предложением до 500 000 рублей. Няню-воспитателя приглашали в США в русскую семью - до 300 000 рублей. Мастеру по ремонту телевизоров готовы были платить до 210 000 рублей. Для IT-специалистов предлагают до 250 000 – 300 000 рублей. Встречаются предложения по работе для водителей такси с зарплатами до 200 000 рублей. А сейчас, например, на нашем сервисе есть вакансия водителя на собственном автомобиле 20 тонн, зарплата до 300 000 рублей.

Самые заманчивые вакансии РоссииФото: Рушан КАЮМОВ

ТОП-5 вакансий

Должность Регион Зарплата руб/мес.

Директор по связям со СМИ и госорганами, Москва 560000

Советник в проектно-изыскательский институт, Чита 411854

Механик на рыбопереработывающем судне, Владивосток 400 000

Директор российского представительства канадской медиакомпании, Москва361051

Пилот в авиакомпанию Ред Вингз, Москва 350000