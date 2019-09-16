2019-09-16T21:13:15+03:00
Экономика

Названа сумма, с которой россияне готовы откладывать деньги

Нехватку накоплений граждане возмещают залезанием в долги
Елена ОДИНЦОВА
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Значительная часть россиян сбережений не имеет и копить не в состоянииЗначительная часть россиян сбережений не имеет и копить не в состоянииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Большинство россиян готовы регулярно копить, если доход на члена семьи превышает 35 тысяч рублей. В этих условиях им было бы комфортно что-то откладывать, не затягивая ремни. Таковы данные опроса, проведенного научно-техническим центром «Перспектива» (специализируется в том числе на социологических и маркетинговых исследованиях) по заказу страховщиков и банкиров.

По факту, как показал тот же опрос, 59% семей не имеют вообще никаких сбережений. Треть оставшихся (32%) пытаются что-то откладывать, но делают это нерегулярно.

Результаты усилий по накоплению в итоге — так себе. У 35% сбережения соответствуют 2-5 их ежемесячным окладам (напомним, финансовые консультанты обычно рекомендуют иметь «подушку безопасности» в размере не менее 3 окладов). У 13% - полугодовому-годовому заработку, у 5% - более годового заработка.

Тот факт, что значительная часть россиян сбережений не имеет и копить не в состоянии, подтверждается и другими исследованиями. Данные мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения от РАНХиГС еще хлеще: сбережений нет у 69,1% населения. Нехватку накоплений граждане возмещают залезанием в долги: у 30,8% россиян нет сбережений, но есть кредиты.

Заметим, что средний доход на душу населения в России по итогам 2018 года составил чуть меньше 33 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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