2019-09-16T16:28:45+03:00
Дом. Семья

Опубликованы самые забавные кадры с ежегодного конкурса "Фотографии дикой природы"

С помощью этих смешных фото, участники необычного соревнования пытаются привлечь внимание к проблемам браконьерства и вымирания некоторых видов животных
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Звериный баттл" Фото: Thomas-Mangelsen/Comedy Wildlife Photography Awards 2019"Звериный баттл" Фото: Thomas-Mangelsen/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

В Сети опубликованы самые забавные и милые кадры животных с ежегодного конкурса Фотографий дикой природы (Comedy Wildlife Photography Awards).

С помощью этих смешных фото, участники фото соревнования пытаются привлечь внимание к проблемам браконьерства и вымирания некоторых видов животных.

Организаторы конкурса отмечают, что в 2019 году в финал попали 40 работ. Победитель будет объявлен 13 ноября. В жюри заявляют, что в этом году решение будет очень сложным: подборка получилась самой смешной и необычной за последние годы.

К слову, победитель конкурса получит недельное сафари в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара. По словам организаторов, этот конкурс призван подчеркнуть важность сохранения дикой природы.

Публикуем лишь некоторые, самые забавные, фото из выбранных работ.

"Смеется над лисами": Vicki-Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Смеется над лисами": Vicki-Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Прошу прощения" Фото: James-Vodicka/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Прошу прощения" Фото: James-Vodicka/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Удобненько!" Фото:Thomas-Mangelsen/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Удобненько!" Фото:Thomas-Mangelsen/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Семейные разборки" Фото:Vlado-Pirsa/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Семейные разборки" Фото:Vlado-Pirsa/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Он прямо позади меня?" Фото: Anthony-N-Petrovich/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Он прямо позади меня?" Фото: Anthony-N-Petrovich/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Зона Х. Не входить" Фото:TILAKRAJ-NAGARAJ/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Зона Х. Не входить" Фото:TILAKRAJ-NAGARAJ/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Утро понедельника" Фото: Eric-Fisher/Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

"Утро понедельника" Фото: Eric-Fisher/Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

"О, приветик!" Фото: Kevin-Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"О, приветик!" Фото: Kevin-Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Неудачный день для волос" Фото:eric-keller/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Неудачный день для волос" Фото:eric-keller/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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