Опубликованы самые забавные кадры с ежегодного конкурса "Фотографии дикой природы"
В Сети опубликованы самые забавные и милые кадры животных с ежегодного конкурса Фотографий дикой природы (Comedy Wildlife Photography Awards).
С помощью этих смешных фото, участники фото соревнования пытаются привлечь внимание к проблемам браконьерства и вымирания некоторых видов животных.
Организаторы конкурса отмечают, что в 2019 году в финал попали 40 работ. Победитель будет объявлен 13 ноября. В жюри заявляют, что в этом году решение будет очень сложным: подборка получилась самой смешной и необычной за последние годы.
К слову, победитель конкурса получит недельное сафари в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара. По словам организаторов, этот конкурс призван подчеркнуть важность сохранения дикой природы.
Публикуем лишь некоторые, самые забавные, фото из выбранных работ.
"Смеется над лисами": Vicki-Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
"Прошу прощения" Фото: James-Vodicka/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
"Удобненько!" Фото:Thomas-Mangelsen/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
"Семейные разборки" Фото:Vlado-Pirsa/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
"Он прямо позади меня?" Фото: Anthony-N-Petrovich/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
"Зона Х. Не входить" Фото:TILAKRAJ-NAGARAJ/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
"Утро понедельника" Фото: Eric-Fisher/Comedy Wildlife Photography Awards 2019.
"О, приветик!" Фото: Kevin-Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
"Неудачный день для волос" Фото:eric-keller/Comedy Wildlife Photography Awards 2019
ИСТОЧНИК KP.RU