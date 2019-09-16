70 женщин стали жертвами подмосковного маньяка, искавшего любовь

Неприметный охранник, 37 лет. Не женат, детей нет, – но мало ли, – у многих не складывается личная жизнь. Жил с мамой в типовой подмосковной «двушке». Вежливый, спокойный, с работы всегда — через продуктовый магазин: мам, держи, убери в холодильник. Но однажды на входе в метро наперерез вышли полицейские: «Пройдемте с нами».

... В его квартире нашли неопровержимые доказательства нападений на семьдесят молодых женщин, но в тюрьму он так и не сел.

ДЕБРИ ДЕ САДА

Эта история началась в 2007 году. Третьекурсница тульского педуниверситета 20-летняя Настя К. спешила рассказать родителям, что наконец сдала сессию, поэтому, выйдя на автобусной станции в родном поселке решила срезать путь — пройти по лесу, так короче на три километра. Вдруг сзади кто-то подскочил, и будто старый знакомый, хлопнул по плечам. Настя даже испугаться не успела — в ту же секунду рот и нос девушки оказались зажаты чьей-то рукой в промоченной чем-то перчатке. Настя не помнит, сколько была в отключке, а когда очнулась — нашла себя связанной, абсолютно голой посреди шатра, в глаза бил яркий свет.

– Тебе понравится, – похититель вышел на свет прожектора и включил кнопку «запись» на камере, установленной на штативе.

Девушка поняла: она невольно станет «героиней» фильма с очевидным содержанием.

– Только не ходи в полицию, а то это кино увидят все однокурсники, – предупредил мужчина и щелкнул электрическим шокером.

«ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ?»

Спустя несколько часов экзекуция закончилась. Настя отключилась от боли и шока, очнулась она уже утром, долго звала на помощь, но потом поняла – никто не услышит, и как-то сумела доползти до обочины. Измученную девушку нашли грибники, вызвали «скорую». В больнице Настя провела почти месяц, большую часть этого времени с ней работал психолог. После выписки жизнь постепенно стала возвращаться в привычное русло, в сентябре Настя собиралась ехать в университет, как вдруг зазвонил мобильник.

– Тебе со мной понравилось? – спросил до обморока знакомый голос.

От неожиданности Настя выронила телефон. Девушка до сих пор боится одна выходить из дома, а про учебу в университете пришлось забыть – тогда с ней случился приступ панической атаки, несколько лет пришлось лечиться у психиатра.

ПСИХ В ПОИСКАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКИ

Настя не стала писать заявление в полицию — испугалась, что насильник и правда выложит в интернет то видео. Правда, полицейские все-же заинтересовались этим делом – им позвонили врачи, но дело очень быстро зашло в тупик – тульские следователи не смогли найти ни одной зацепки. Безжалостный садист действовал расчетливо и осторожно, так что даже в лесу, где еще совсем недавно были развернуты декорации его чудовищного фильма, следователи не нашли ни одной зацепки.

В августе того же года молодая жительница Ярославксой области возвращалась домой от подруги и решила срезать путь — пошла через лес. Вдруг сзади кто-то подскочил и хлопнул по плечам... очнувшись, девушка услышала то же «не бойся, тебе понравится». Она не испугалась и пошла в полицию. К середине 2014 года в полицейских участках Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей накопилось больше 10 заявлений о подобных изнасилованиях.

– Тогда мы поняли, что преступник скорее всего живет в Москве, – рассказал источник «Комсомолки» в следственных органах. – Стали сопоставлять даты, места совершения преступлений, и вычислили, что подонок включает свой телефон только когда находится далеко от дома – порядка 150-200 километров от Москвы.

Телефоны всех жертв прослушивались. На такой шаг следователи пошли не случайно, ведь всем измученным девушкам преступник перезванивал через несколько недель. Эксперт — психолог, которого привлекли к расследованию, изучил каждое дело и пришел к неожиданному выводу: маньяк не хочет никого обидеть, но таким варварским способом он пытается найти себе... любимую! Ту, которая разделила бы его нездоровую страсть. И, как ни странно, но такая девушка нашлась.

НА ЖИВЦА

За несколько лет до нападения Лейла переехала во Владимир из Армении. Возможно именно строгое воспитание не позволило ей бросить трубку или ответить грубостью, но когда насильник позвонил ей со своим стандартным вопросом, девушка почему-то проговорила:

– Это было как-то необычно, но в целом да.

Завязался диалог. Мужчина очень обрадовался и предложил Лейле познакомиться, на этот раз как нормальные люди и назначил свидание в кафе. Девушка удивилась, когда узнала, что разговор с «поклонником» слышали следователи. Они предупредили, что на свидание вместе с ней пойдут оперативники в штатском. Маньяку устроили засаду, но оказалось, что он был к этому готов — он молниеносно вытащил из кармана газовый баллончик, плеснул в лицо полицейским и был таков.

МЕЧЕНАЯ «ТРОЙКА»

После неудачной попытки задержания преступник затаился. Несколько месяцев о нем не было слышно, но следователи уже были в одном шаге от негодяя. Они выяснили, что преступник всегда добирается до места очередного изнасилования на электричке, а к вокзалу едет на метро.

Номера всех карт «ТРОЙКА», владельцы которых спускались в метро у вокзалов спустя несколько часов после нападений на девушек в Подмосковье и соседних областях. Оказалось, что всего одна карта проходила через нужные турникеты в каждый из дней нападений. И когда в очередной раз преступник собрался «на дело», его схватили как только он прошел через турникет. 37-летний охранник Виталий Б. не стал ничего отрицать. Он спокойно проводил оперативников в квартиру, где жил со своей мамой. Женщина ужасно удивилась — она и не подозревала, какие тайны хранил в своей комнате ее тихоня сын.

КОНЕЦ ФИЛЬМА

На компьютере у Виталия хранились сотни видеороликов с его чудовищными лесными экспериментами над похищенными девушками. Записи маньяк обрабатывал в специальной монтажной программе, так, что получался своего рода короткий фильм, впрочем сценарии не сильно отличались: героиня каждого «шедевра» терпела невыносимые муки, а садист наслаждался этой болью. Следователи стали считать — жертв оказалось больше семидесяти!

Показывая оперативникам свою комнату, Виталий вел себя до того спокойно и рассудительно, что те на какой-то момент потеряли бдительность. Тогда он спокойно открыл ящик письменного стола и в одно мгновенье убил себя.