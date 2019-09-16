Известные блогеры научат, как раскрутиться в Интернете

В одном из интервью журналист Юрий Дудь дал совет отцам и матерям, как не потерять своих детей в интернете. Нужно просто с ними познакомиться. Послушать музыку, которая им интересна. Посмотреть блогеров, на которых они подписаны. И тогда будет о чем поговорить с сыном или дочкой.

А еще точкой встречи может стать фестиваль youtube-блогеров Divico. Он пройдет в Москве с 18 по 22 октября на «Винзаводе». Даже если вы ничего не понимаете в соцсетях, на фестивале вам по полочкам разложат, из чего состоит русский видеоблогинг.

«Экспозиция собрала предметы и артефакты, принадлежащие культовым youtube-шоу: элементы декора, подарки, гаджеты и коллекции костюмов, а также личные вещи блогеров, ставшие легендарными, - пишут организаторы мероприятия. - Более шестидесяти главных youtube-авторов выставили артефакты своего успеха для первой в стране выставки видеоблогеров. Сделай селфи на фоне легендарного ковра Макса +100500, сыграй на балалайке Стаса Давыдова, примерь балаклаву Славы Гнойного и ту самую украденную шапку Фараона! (Да, мы ее отыскали.)

А также самые известные блогеры расскажут обо всем, что остается за кадром их роликов, раздадут автографы и пообщаются с фанатами напрямую. И дадут советы, как стать успешным в интернете.

Подробности можно узнать на сайте: diviconfest.ru.