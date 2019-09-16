Шнуров пошел по стопам Валуева

Знаменитое французское шоу, адаптированное в тридцати с лишних странах, после шестилетнего перерыва возвращается на российские телеэкраны. Проект, который в разные годы вели на нашем ТВ Леонид Парфенов, Елега Ханга, Сергей Брилев, Яна Батыршина, Леонид Ярмольник, Оксана Федорова, Анна Ардова и Николай Валуев, теперь перешел в пролетарские руки Сергея Шнурова. Проходить суровые испытания на территории старинного французского морского форта под присмотром Сергея будет целая россыпь отечественных звезд, среди которых Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Алина Алексеева, Валентина Мазунина и Таир Мамедов. Не обошла своим вниманием культовое шоу и вездесущая Ольга Бузова, смело решившая интегрироваться в процесс, который вряд ли можно назвать приятным - напомним, участникам на пути к сокровищам форта необходимо проходить кучу сложнейших испытаний, сулящих падения с огромной высоты, встречи с пауками и множество других "радостей".

Одной из ключевых фигур программы остается актер и музыкант Андре Буше, больше известный как Паспарту - именно он с самого первого выпуска шоу, которое появилось на экранах в 1990 году, работает в форте Боярд проводником, сопровождая участников по мере их продвижения от одного экзамена к другому. Буше, рост которого всего 120 см и которому в марте стукнуло 52 года, по-прежнему бодр и свеж, в чем смогли убедиться его российские фанаты: в рамках промо-компании шоу Андре побывал недавно в Питере и Москве.

Напомним, дебютировала игра "Форт Боярд" на российском телевидении в 1998 году на канале НТВ, затем шоу выходило на «России», позже - на Первом канале. Новые выпуски, которых будет 10, мы увидим на СТС. Премьера первого из низ состоится 22 сентября.

СТС, "Форт Боярд", 22 сентября, 17.00