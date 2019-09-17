Саша Петров против Скалы Дуэйна Джонсона: В США звезды кино гребут деньги лопатой, а в России - лопаткой

В конце августа американский Forbes выдал очередной чарт богачей - в списке приведены доходы самых высокооплачиваемых актеров мира. Ни одного российского актера в перечне и близко нет. Более того, даже в списке российских молодых звезд, заработавших за 2018 год больше других, всего лишь один актер, вездесущий Александр Петров (остальные - спортсмены и артисты).

Главный качок Голливуда

Половина мест в американском топ-10 заняли актеры из «Мстителей», а возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Бывший профессиональный борец, игрок в американский футбол, а теперь - главный качок Голливуда.

За период, который анализировал Forbes (с июня прошлого года по июнь нынешнего), у актера вышло всего три фильма («Скалолаз», «Борьба с моей семьей», «Рэмпейдж»). Но рейтинг учитывает и проекты, которые были сняты на момент подсчета, то есть комедия «Джуманджи: Новый уровень», которая выйдет только в декабре, уже учтена. В итоге Джонсон с $89,4 млн (5,8 млрд руб.) возглавил список. Конечно, доходы звезд включают не только гонорары за съемки - там и реклама, и продюсерская деятельность, и бизнес-прибыль, и дополнительные выплаты после выхода фильма (опция оговаривается индивидуально при заключении контракта)*. И в этом смысле Скала очень твердо стоит на ногах.

У него есть своя линия одежды, обуви и наушников, долгоиграющие контракты с Apple и Ford, актерское агентство...

Скоро на экранах появится новая комедия с участием Джонсона «Джуманджи: Новый уровень»

Тем не менее львиная доля дохода - от съемок в кино. Если раньше суперзвезды заключали контракты по схеме 20/20, то есть $20 млн сразу плюс 20% от прибыли фильма потом, то сейчас сумма зависит от множества персональных факторов, в числе которых активность актера в соцсетях и число его подписчиков. Инстаграм и другие соцсети - это часть промокампании, которая тоже закладывается в бюджет при продвижении. У Джонсона с этим полный порядок - 156,7 млн подписчиков в Инстаграме, 58 млн - в Фейсбуке, 13 млн - в Твиттере. И это личный капитал Скалы, который он продает киностудии вместе с собой. Именно поэтому Дуэйн Джонсон получит за комедию «Джуманджи: Новый уровень», которая выходит в прокат 11 декабря, около $23,5 млн. А еще актеру на счет капает по $700 тысяч (45,3 млн руб.) за каждый эпизод сериала «Игроки» (или «Футболисты») - HBO выпустил уже пять сезонов сериала.

Веселая «ВДОВА»

Нельзя не упомянуть Скарлетт Йоханссон, занявшую первое место в женском зачете Forbes c доходом $56 млн (3,6 млрд руб.) И успех актрисы связан прежде всего с супергеройской франшизой «Мстители», в которой Скарлетт играет Черную вдову. Мировые сборы фильма «Мстители: финал» на настоящий момент составляют $2 796 274 401 (это свыше 180,3 млрд руб.) и обеспечивают картине первое место в списке самых кассовых фильмов всех времен. Занять высокие позиции в этом списке и пополнить личный счет актрисы наверняка сможет лента «Черная вдова», которая выйдет на мировые экраны в мае следующего года.

Скарлетт ЙоханссонФото: GLOBAL LOOK PRESS

А КАК У НАС?

Зарплата мечты: 250 тысяч рублей в... день

«Почему я в каждом проекте? Да что мне - отказываться, что ли, от ролей?!» - то ли в шутку, то ли всерьез заявил в одном из миллиона интервью актер Театра им. Ермоловой Александр Петров. И правда, Петров везде. За последние девять лет у него вышло, вы только вдумайтесь, 53 фильма и сериала. Еще шесть проектов в производстве - четыре выйдут в 2019 году, еще два - в 2020-м. То есть в среднем по шесть картин в год, каждые два месяца - по премьере. Каких-то пять лет назад главной звездой и будущим российского кино считали Данилу Козловского. Сегодня его место занял Петров - самый востребованный актер страны. А ему всего 30 лет!

Петров: - Боюсь, не заработать мне бабла, пока не раскачаюсь, как Скала... Фото: Кадр из фильма

Только до Дуэйна Джонсона простому парню из Переславля-Залесского еще очень далеко. Но Петров не отступает и всерьез заявлял в интервью Юрию Дудю, что мечтает об «Оскаре». Надо признать, что актер прилагает к этому массу усилий - работает над собой, не отказывается от практики и дошел до французского мэтра Люка Бессона - в 2019 году вышел французский боевик «Анна», где Петров сыграл Петра, парня главной героини.

В нашей стране среди звезд не принято открыто называть свои доходы. Почему-то это считается дурным тоном, ни один актер никогда не раскрывает своих заработков - то ли боясь сравнений с Голливудом, то ли стесняясь врачей и шахтеров. В интервью звучат формулировки «коммерческая тайна» и «конфиденциальность». Тем не менее иногда информация о гонорарах звезд просачивается**.

Александр Петров рекламировал крупный банк, питерское пиво и оператора связи. Гонорар за такую имиджевую микророль может достигать €300 тысяч (21,5 млн рублей). Почти столько же, только в деревянном эквиваленте - до 250 тысяч рублей, стоит 12-часовой съемочный день актера в кино или сериале. Переработки оплачиваются отдельно. Звезда «Притяжения», «Гоголя», «Полицейского с Рублевки» и других крупнейших проектов дефицита в предложениях не испытывает. И продолжает служить в Театре им. Ермоловой, где имеет ставку, параллельно выступая на других площадках. Так, за роль Лопахина в «Вишневом саде» Театра им. Пушкина актер получал более 160 тысяч рублей. Кроме того, в 2017 году Саша выпустил моноспектакль «Зановородиться» (так и пишется - слитно), который принес, по его словам, 8,5 млн рублей (при потраченных трех миллионах).

Есть у Петрова и гостевой дом Petrov Avenue в родном Переславле-Залесском. Антураж каждого из восьми номеров мини-отеля посвящен культовому фильму: «Маске», «Титанику» и так далее. Стоимость номера - 3 - 7 тысяч рублей в сутки. Петров не скрывает, что это «хобби» не приносит ему суперприбыли.

Но даже если суммировать доходы Петрова с округлением в большую сторону, они несопоставимы с доходами его американских коллег. В США киноиндустрия улетела на много десятков лет вперед - тамошние объемы рынка, производственные мощности, качество, охват аудитории, число звезд на квадратный метр пока что для российской киноиндустрии недосягаемы.

Работают наши звезды, работают... А в сравнении с мировыми знаменитостями получают сущие копейки!

Чужой карман.

*Forbes складывает суммы доходов звезд на основе данных крупнейших маркетинговых и медиааналитических компаний, измеряющих доходы и кассовые сборы (Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB), а также бесед с экспертами индустрии. Все суммы указаны до уплаты налогов, до вычета расходов на агентов, менеджеров и юристов.

**По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Медиалогии» и РБК.