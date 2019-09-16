2019-09-16T22:27:30+03:00
Спорт

Берегись, "Зенит" и "Краснодар"! "Ростов" догнал лидеров Премьер-Лиги после победы над "Ахматом" 2:1

По ходу поединка "Ростов" проигрывал, но вырвал победу [видео голов]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ростов" сыграл с "Ахматом" матч 9 тура. Фото: Максим Романов/ТАСС"Ростов" сыграл с "Ахматом" матч 9 тура. Фото: Максим Романов/ТАСС
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Вечером 16 сентября на "Ростов-Арене" играли последний матч 9 тура чемпионата России по футболу. "Ахмат" приехал в гости к "Ростову" Валерия Карпина, который в этом сезоне составляет нехилую конкуренцию в битве за лидерство "Зениту" и "Краснодару". Но если питерцы и кубанцы заняты еврокубками, то ростовчане же - спокойно играют только в чемпионате России, показывая отличный футбол. И задача перед командой Карпина стояла одна в этот вечер - добыть победу, чтобы вновь войти в тройку лидеров. У "Зенита" с "Краснодаром" - 20 очков, тогда как у ростовчан было 17 до старта игры с "Ахматом".

Однако же, начало поединка сложилось не слишком удачно для ростовчан. Они на правах лидеров и фаворитов должны были первыми отличиться в поединке. Но это удалось сделать игрокам "Ахмата". На 19-й минуте после атаки гостей мяч попадает в руку защитника ростовчан. Эпизод - спорный, системы видеоповтора нет. И как итог - мяч на точку! Одисе Роши был точен. Легионер "Терека" просто развел мяч и вратаря "Ростова" Бабурина по разным углам. 1-0 повели гости внезапно на старте поединка. "Ахмат" выиграл в итоге первый тайм встречи. Но ростовчане не собирались так легко сдаваться.

Ростов - Ахмат. 0:1. Одисе Роши (пенальти), Российская Премьер-Лига, 9 тур 16.09.2019.Ахмат открывает счет в матче с пенальти

Начало второго тайма поединка ознаменовалось активностью ростовчан. Раз за разом они стали наседать на ворота гостей. И на 54-й минуте после дальнего удара Романа Еременко вратарь "Ахмата" Гудиев не смог зафиксировать мяч. И полузащитник ростовчан Хорен Байрамян был первым на добивании - есть 1:1.

Ростов - Ахмат. 1:1. Хорен Байрамян, Российская Премьер-Лига, 9 тур 16.09.2019.Байрамян сравнивает счет в матче

Проходит 10 минут - и ростовчане снова забивают! Невероятный по красоте и мощи удар получился у Магнуса Норманна. Норвежский легионер "Ростова" пробил метров с 25 прямо в дальнюю девятку ворот Виталия Гудиева. И так ростовчане переломили ход поединка, выйдя вперед всего за 10 минут второго тайма матча. Есть 2:1 в пользу команды Валерия Карпина!

Ростов - Ахмат. 2:1. Матиас Норманн, Российская Премьер-Лига, 9 тур 16.09.2019.Ростов вырывается вперед

Норманну удалась, можно сказать, месть - буквально за пару минут до этого норвежского легионера срубили в центре поля грубым фолом. И клуб из Грозного остался в меньшинстве после удаления Антона Швеца с поля.

Ростовчане до конца поединка сохранили победный для себя счет и набрав 20 очков, вернулись в тройку лидеров. У "Зенита" и "Краснодара", которые вступают в еврокубки на следующей неделе, будет немало головной боли. "Ростов" на старте сезона - прилично смотрится.

После победы над "Ахматом" ростовчане вышли на чистое 3 место в Премьер-Лиге, уступая "Краснодару" и "Зениту" только по разнице голов - у трех топ-клубов России сейчас по 20 очков после 9 встреч сезона.

В следующем туре "Ахмат" сыграет 21 сентября на своем поле против "Крыльев Советов". А вот "Ростов" поедет в гости к "Тамбову", сыграв свой матч 10 тура в этот же день.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Ростов - Ахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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