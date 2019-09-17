Покойники шевелятся

Шевеление трупа заметили ученые Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (Australian Facility for Taphonomic Experimental Research) с символической аббревиатурой AFTER - «ПОСЛЕ» в дословном переводе. «Ферма тел» (body farm)- так еще называют эту научную организацию, сотрудники которой изучают жизнь после смерти, если так можно выразиться. Исследуют, что происходит с умершими спустя то или иное время после смерти, подмечают особенности процесса разложения.

Ферма тел - особо охраняемый объект.

В феврале 2018 года начался эксперимент, который продолжался 17 месяцев. Все это время Элисон Уилсон (Alyson Wilson) из Центрального университете Квинсленда (School of Health, Central Queensland University, Australia) и ее коллеги по пять раз в день фотографировали труп человека, лежащий на открытом воздухе в просторном ящике, который находился на полигоне центра AFTER.

Последовательные снимки, собранные в видео, и продемонстрировали: положение покойника меняется — его части двигаются. Особенно заметно перемещаются руки — труп словно бы разводит ими.

По словам Элисон Уилсон, руки, изначально прижатые к телу, с каждым днем оказывались все дальше от боков.

Мистика? Не исключено. Но у неторопливых экспериментаторов имеется вполне естественное объяснение. Его приводит портал ScienceAlert со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Forensic Science International: Synergy. Мол, труп шевелится от того, что разлагается и мумифицируется. Его связки при этом высыхают - «тянут» руки и ноги в разные стороны. В результате они меняют свое положение относительно тела.

Схема исследовательской установки, в которой было замечено шевеление трупа. Буквами обозначены камеры, следившие за положением тела.

Зачем нужны подобные исследования, да и сам «трупный» центр? Ученые полагают, что изучая процессы разложения вообще и двигательную активность трупов в частности, они помогают криминалистам — снабжают данными, которые помогут точнее оценивать время смерти, а то и определять ее причины.

Ящик с трупом внутри. Ученые анализируют химические вещества, появляющиеся в процессе разложения.

Кстати, AFTER призывает всех желающим присоединиться к экспериментам. На сайте центра имеется соответствующее предложение — завещать свой труп науке — и инструкция, как это сделать.

Фермы тел, аналогичные австралийской, существуют в США — их там аж 6 штук при университетах того или иного штата.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жизнь в организме покойника продолжается еще 4 суток после смерти

Своего рода свидетельство жизни после смерти получили американские ученые из Вашингтонского университете, Алабамского и Института эволюционной Биологии Макса Планка. Александр Пожитков (Alexander E Pozhitkov) с коллегами (Rafik Neme, Tomislav Domazet-Loso, Brian Leroux, Shivani Soni, Diethard Tautz) увидели, что переход в мир иной не происходит мгновенно. Кое-что в мертвецах остается живым еще несколько суток. Это - гены, которые продолжают функционировать. Более того проявляют повышенную активность - выше той, которая была в еще живом организме.

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