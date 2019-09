В ВМС США признали подлинными видео погони истребителей за НЛО

Блогер The Black Vault уверяет, что получил признание от официального представителя командования военно-морскими силами США (official spokesperson for the Deputy Chief of Naval Operations for Information Warfare) Джозефа Градишера (Joseph Gradisher). Якобы тот подтвердил, что три видео с погонями истребителей за НЛО, подлинные. И заявил при этом, что для широкой общественности они не предназначались - «утекли» каким-то образом.

Одни НЛО меняли форму.

Другие- меняли цвет.

Напомню, сенсационные ролики разошлись по интернету в 2017 и 2018 годах под кодовыми названиями «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast». Кадры представляли собой записи изображений с радаров истребителей. И демонстрировали то, как пилоты захватывали странные объекты в инфракрасные прицелы. То есть, прицеливались.

Чуть раньше — в мае 2018 года в интервью газете The New York Times лейтенанты Райан Грэйвз (Lt. Ryan Graves) и Дэнни Аккойн (Lt. Danny Accoin) из авиационного подразделения VFA-11 «Red Rippers» — пилоты истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet - рассказали, что в период с лета 2014 года по март 2015 несколько раз наблюдали НЛО, которые носились на гиперзвуковых скоростях, круто поворачивали, то зависали, то взмывали на высоту более 10 километров без каких либо видимых двигателей и реактивных струй. И «патрулировали» окрестности, как минимум, по 12 часов без перерыва. Что требовало огромного количества энергии.

По словам лейтенантов «контакты» происходили во время тренировочных полетов у восточного побережья США — между Вирджинией и Флоридой. Взлетали истребители с палубы авианосца Теодор Рузвельт (Theodore Roosevelt).

На встречи с НЛО пилоты летали с авианосцев.

Лейтенант Райан Грэйвс, давший показания.

Свидетельства военных пошли, что называется, косяком в последние два года - после того, как в Пентагоне признали, что с 2007 по 2012 год потратили 22 миллиона долларов на «Расширенную программу идентификации авиационных угроз» (The Advanced Aviation Threat Identification Program - AATIP) — так назывался секретный проект, в рамках которого американские военные изучали неопознанные летающие объекты. То есть НЛО. Появились и те самые три ролика с погонями, первый из которых был снят еще в 2004 году.

Грэйвз и Аккойн дополнили имевшуюся картину интригующими подробностями. Оказывается, пилоты видели НЛО лишь на экранах радаров, а визуально не наблюдали. Аккойн, к примеру, однажды поймал НЛО в прицел, сблизился до расстояния в 500 метров, но так и не увидел объект. Там, где он должен был бы находиться, ничего не было. Ничего не запечатлела и камера, закрепленная у пилота на шлеме. История повторилась через несколько дней: на радаре НЛО был, а визуально не наблюдался. Что называется, в упор был не виден.

В конце 2014 года объекты стали видимыми - будто бы «проявились». Об этом Грэйвзу рассказал его товарищ по эскадрилье. Вернулся из полета над Атлантикой в районе Virginia Beach и сообщил, волнуясь, что «почти столкнулся с одной из этих штук».

На разных видео - разные НЛО.

Истребители летели тогда в тандеме на расстоянии около 30 метров друг от друга. НЛО пронесся между ними. И по свидетельству пилота, выглядел «как шар с кубом внутри».

Из других свидетельств известно, что одни НЛО были похожи на яйцо с поперечником примерно в 15 метров, цвет имели белый. Другие - напоминали волчки, казались черными. Никаких крыльев или других аэродинамических поверхностей ни те ни другие не имели.

Сначала пилоты думали, что им попадаются некие продвинутые дроны — беспилотники, созданные, конечно же, военными в рамках некой секретной программы. Но после опасного сближения такого «дрона» с истребителями от этой мысли отказались - решили, что вряд ли кто-то стал бы что-нибудь испытывать с таким риском для техники и персонала.

Американские военные: мы приглядываем не за инопланетянами, а за неопознанными воздушными явлениями .

Так с чем имели дело пилоты? Астрофизик Леон Голуб (Leon Golub) из Гарварда (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) не разделяет мнение энтузиастов, что НЛО — конкретно те, с которыми встречались военные летчики, связаны с пришельцами. По его словам, можно найти и земные объяснения — от глюков в радарах и прочем бортовом оборудовании до неких — неизвестных пока - атмосферных явлений .

Занятно, но как подчеркивали лейтенанты-очевидцы, пилоты стали замечать НЛО на радарах после того, как радары были существенно модернизированы в 80-х годах прошлого века. Вдруг дело и, вправду, в технике, а не в озорниках- пришельцах?

И в Пентагоне ни разу не помянули инопланетян недобрым словом. Но интерес к странным объектам продемонстрировали. Более того, оказалось, что та самая программа слежения (AATIP), которую якобы закрыли еще в 2012 году, на самом деле продолжается. Только теперь приглядывают не за UFO (НЛО) — неопознанными летающими объектами, а за UAP — неопознанными воздушными феноменами (unidentified aerial phenomena). Или НАФ. Министерство обороны США даже распространило среди американских военных — особенно летчиков — специальный формуляр, которые те должны теперь заполнять, каждый раз после встречи с этими самыми НАФ. Похоже, что они и в самом деле реальны. Но совершенно загадочны.

Военные называют "штуковины", снующие перед истребителями, неопознанными воздушными феноменами (unidentified aerial phenomena).

Подробнее о некоторых уникальных «военных» кадрах — тут: Пентагон рассекретил уже третье по счету видео погони американского истребителя за НЛО

А про «Расширенную программу идентификации авиационных угроз» (The Advanced Aviation Threat Identification Program) — здесь: Пентагон рассекретил программу слежки за НЛО.