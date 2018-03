Пентагон рассекретил уже третье видео погони американского истребителя за НЛО

СЕГОДНЯ 18:10 2018-03-13T18:34:42+03:00

What the f*** is that thing? - воскликнул один из пилотов истребителя F/A 18 американского ВМФ ( US Navy F/A-18 Super Hornet ), поймав в инфракрасный прицел объект, который быстро перемещался почти у самой поверхности океана.

- Что это за долбанная штуковина? - примерно так можно перевести его слова, выражавшие явное удивление.

Кадры с НЛО, появившимся на экране радара истребителя, недавно обнародовала частная научно-исследовательская компания, носящая название "К звездам. Академия академия искусств и науки" (To The Stars Academy of Arts and Sciences). Каким образом ролик попал в эту самую «академию» и почему именно ей американские военные доверили «донести правду до широких масс населения», не известно. Но он — один из тех трех роликов, которые Пентагон рассекретил в декабре прошлого года. Министерство обороны США тогда признало, что потратило 22 миллиона долларов на изучение НЛО. Сообщило, что феномен реально существует — то есть, неопознанные объекты действительно летают то там, то сям, попадая иной раз в поле зрения военных летчиков и их приборов. Рассекреченные ролики как раз об этом и свидетельствовали. Два — этот и этот - показали еще в прошлом году, третий — на днях.

НЛО, попавший в прицел истребителя на севере США, время контакта не указано.

НЛО, встреча с которм произошла в 2004 году.

Если верить «академии», то нынешние кадры, получившие кодовое обозначение «Go Fast», были сделаны в 2015 году у Восточного побережья США. На них, как и на предшествовавших, отображено то, что видит пилот на дисплее, расположенном перед его глазами. Разворачивающиеся за бортом события фиксирует своего рода видео регистратор, работающий в разных частотных диапазонах.

Истребитель летит со скоростью порядка 500 километров в час на высоте около 7500 метров. НЛО появляется на дисплее справа вверху и на большой скорости перемещается в нижний левый угол, находясь в 9 километрах от истребителя.

Пилот пытается захватить объект инфракрасным прицелом Raytheon AN/ASQ- 228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared (ATFLIR). Поймать юркий НЛО удается лишь с третьей попытки — в этот момент слышатся радостные возгласы экипажа и звучат эмоциональные оценки.

НЛО с третьего видео. Попался в 2015 году.

Информации о том, чем закончилось преследование, нет. Известно лишь то, что объект так и остался неопознанным. Пилоты, правда, успели рассмотреть, что НЛО был похож на яйцо поперечником примерно в 15 метров, цвет имел белый. Никаких крыльев или других аэродинамических поверхностей у яйца не было. Равно, как и выхлопов. Горячие реактивные струи, которые отбрасывают двигатели самолетов, хорошо видны на радарах. Яйцо ничего не отбрасывало, не понятно за счет чего перемещаясь.

Так выглядит на экране инфракрасного прицела истребитель F16. Хорошо видна реактивная струя. И у НЛО ее было бы видно, если бы она имелась.

НЛО на видео, включая предыдущие два, сильно впечатлили Кристофера Меллона (Christopher Mellon) — бывшего военного разведчика, служившего при Клинтоне и Джордже Буше. Выступая в газете Washington Post, он заверил, что ничего похожего по маневренности и скорости у США нет. Наверное, нет в России или в Китае. Поэтому, по разумению разведчика, объекты, замеченные с военных самолетов, скорее всего внеземные. Мол, надо за ними приглядывать, изучать, выделяя достаточное финансирование.

Меллон уверяет, что три видео, разрешенные военными к показу, лишь небольшая часть запечатленных ими контактов. А устных рассказов пилотов — и не счесть. Поэтому ему странно, что власти не относятся серьезно к загадочным событиям, творящимся в небесах и в ближнем космосе.

КСТАТИ

Деньги на инопланетян

«Расширенная программа идентификации авиационных угроз» (The Advanced Aviation Threat Identification Program) — так назывался проект, в рамках которого американские военные изучали неопознанные летающие объекты. То есть НЛО. Изучали, как выяснила газета The New York Times, с 2007 по 2012 год, потратив аж 22 миллиона долларов. Это подтвердила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт (Pentagon spokesperson Dana White).

