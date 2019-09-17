«Предлагаем полежать 5 дней в ванне. Оплата – по договоренности»

Такое объявление впору размещать на сервисе поиска работы. Институту медико-биологических проблем РАН требуются мужчины в возрасте от 24 до 40 лет. Рост до 180 см. Вес до 80 кг. Ну и у них должны быть свободны как минимум три недели.

Оплата – по договоренности. Зависит от количества экспериментов, в которых участвуют испытатели. Но могу сказать, что она вполне приличная. За 5 дней лежания и две недели различных исследований перед самим экспериментов и после него можно заработать побольше, чем в среднем получает московский житель.

Ученые ищут добровольцев, готовых испытать состояние невесомости на земле. ФОТО Олега Волошина/ИМБП

Что нужно делать? Лежать в специальной иммерсионной ванне. По сути, это кровать, где матрас – очень мягкая наполненная водой емкость. Тело испытателя в ней как бы висит в воздухе. И от этого появляется ощущение невесомости.

Ученые исследуют реакции человека, находящегося «в невесомости», изменения, происходящие в его организме. ФОТО Олега Волошина/ИМБП

Зачем нужны испытания на земле, если уже 60-я экспедиция работает в условиях реальной невесомости на Международной космической станции? Дело в том, что врачи и ученые по вполне понятным причинам не могут 24 часа в сутки наблюдать за состоянием космонавтов. А вот наблюдать за испытателями можно постоянно. И это важно для понимания работоспособности организма человека в невесомости и выработке дополнительных рекомендаций по его восстановлению после полета. Но не только.

Такие ванны уже стоят в больницах и в медицинских институтах. Например, в НИИ педиатрии. Иммерсия помогает в реабилитации после травм позвоночника, поддерживает недоношенных детей, снимает мышечные спазмы.

В свободное время испытатели могут посмотреть кино, почитать книжку. Но все это – лежа в ванне. ФОТО Олега Волошина/ИМБП

Но эксперименты в ИМБП продолжаются. Ученые исследуют реакции человека, находящегося «в невесомости», изменения, происходящие в его организме. В свободное время испытатели могут посмотреть кино, почитать книжку. Но все это – лежа в ванне.

Кстати, самый длительный эксперимент с использованием иммерсии продолжался 56 дней. Испытателями могут стать жители Москвы и Московской области. Для начала заявку с информацией о себе (ФИО, рост, вес, возраст и номер телефона для связи) нужно отправить на электронную почту nosikovainna@mail.ru Если данные подойдут, с добровольцем свяжутся специалисты.