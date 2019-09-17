Отчим Александр Кокорина наехал на журналиста

В Алексеевке сегодня неспокойно. Местные жители, привыкшие к размещенному образу жизни, содрогнулись от десятков журналистов. Сотрудники прессы дежурили у колонии с утра, самые смелые даже ночевали в ожидании сенсации. Все хотели увидеть футболистов, но беда пришла, откуда не ждали.

Около 7:45 по московскому времени на горизонте появился чёрный Гелендваген. За рулём предположительно отчим Александра Кокорина, на пассажирском месте жена Саши Дарья Валитова.

Журналисты традиционно в такие моменты бросаются близко к автомобилю, все хотят сделать красивый кадр, поэтому безопасность часто уходит на второй план. На сей раз дело чуть не закончилось трагедией. Один из журналистов не успел отбежать и машина просто наехала ему на ногу.

Теперь уже хромой сотрудник известного издания продолжал выполнять свою работу, а водитель Гелендвагена отъехал на максимально возможное расстояние.

Позже появились сотрудники ДПС, пригласившие отчима Александра Кокорина в свой автомобиль. Сам провинившийся прошёл мимо журналистов без лишних слов.

Сотрудники скорой помощи диагностировали у журналиста подозрение на перелом пальца. Позже он сделает рентген.

Пока трудно утверждать, кто конкретно виноват в этой ситуации. Адвокат, представлявший интересы футболистов в суде, Юрий Падалко отметил, что во время прошлого заседания журналисты смогли правильно организоваться, а сейчас мешали движению.

Журналисты, естественно, поддерживают своего коллегу, который также получил свою минуту славы и дал несколько интервью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732490" frameborder="0"></iframe> Момент выхода футболистов из колонии.

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