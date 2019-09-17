Кокорин и Мамаев выходят из колонии. Онлайн-трансляция.

Футболисты оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Игроков признали виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Суд приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам заключения. Кокорин получил на месяц больше.

6 сентября 2019 года судом было принято решение об условно-досрочном освобождении футболистов за примерное поведение. 17 сентября - официально день выхода футболистов-скандалистов на свободу.