Кокорин и Мамаев выходят из колонии. Онлайн-трансляция
Футболисты оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Игроков признали виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.
Суд приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам заключения. Кокорин получил на месяц больше.
6 сентября 2019 года судом было принято решение об условно-досрочном освобождении футболистов за примерное поведение. 17 сентября - официально день выхода футболистов-скандалистов на свободу.
Кокорин и Мамаев выходят из колонии. Онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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