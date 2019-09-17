«Росатом» раздробит камни в почках

Разработкой займется Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭВ, г.Саров), входящий в госкорпорацию «Росатома».

Как известно, в Сарове Нижегородской области не только куется ядерный щит страны, но и создаются технологии, нацеленные на повышение качества жизни людей. Специалисты ядерного центра планируют собрать и испытать в лаборатории опытный образец лазерного литотриптора до 2022 года.

Особенность прибора в том, что он будет воздействовать на инородные тела в органах дистанционно. Такой подход "обеспечит возможность эффективной и безопасной контактной лазерной литотрипсии", указывается в техзадании на новый прибор. То есть, без операционного вмешательства. В этом и заключается главная ценность метода лечения: пациентам с мочекаменной болезнью не придется долго лежать в больнице, чтобы восстановиться.

Росатом активно работает над созданием новых технологий для медицины, как ядерных, так и неядерных. Одним из таких активно развиваемых направлений в российской атомной отрасли стало создание медицинских лазеров различного назначения.