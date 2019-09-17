Родная речь - спасем и сохраним

По традиции местом проведения форума станет историческое здание Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на улице Ильинка. ФАДН России приглашает экспертов в области языкознания, ученых-филологов, преподавателей русского языка и языков народов России, руководителей федеральных и региональных органов власти обсудить вопросы языковой политики и выработать предложения по сохранению и развитию языков народов нашей страны, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации и конституционного статуса языков народов России.

«Вопросы языковой политики, развития русского языка и языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений, - подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. - Именно русский язык объединяет все российское общество и весь русский мир. А по уровню государственной поддержки языков наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире».

На пленарном заседании форума запланированы выступления руководителя ФАДН России Игоря Баринова, представителей Министерства просвещения, руководства регионов, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, ведущих экспертов в сфере языковой политики и образования. В рамках форума-диалога будут работать три тематические секции: «Русский язык как инструмент надэтнической консолидации общества», «Родные языки народов России в контексте общероссийского языкового пространства» и секция для руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации «Актуальные вопросы языковой политики».

Также на форуме состоится награждение лауреатов III Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» состоится 25 октября 2019 года.

Место проведения: ТПП РФ (ул. Ильинка, 6).

Регистрация участников с 10.00.

Начало форума в 11.00.

Подробная информация о форуме размещена на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru/