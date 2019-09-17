2019-09-17T14:36:42+03:00
Национальный вопрос в России

Родная речь - спасем и сохраним

Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» состоится 25 октября 2019 года в Москве. Его организует Федеральное агентство по делам национальностей
Поделиться:
Изменить размер текста:

По традиции местом проведения форума станет историческое здание Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на улице Ильинка. ФАДН России приглашает экспертов в области языкознания, ученых-филологов, преподавателей русского языка и языков народов России, руководителей федеральных и региональных органов власти обсудить вопросы языковой политики и выработать предложения по сохранению и развитию языков народов нашей страны, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации и конституционного статуса языков народов России.

«Вопросы языковой политики, развития русского языка и языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений, - подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. - Именно русский язык объединяет все российское общество и весь русский мир. А по уровню государственной поддержки языков наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире».

На пленарном заседании форума запланированы выступления руководителя ФАДН России Игоря Баринова, представителей Министерства просвещения, руководства регионов, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, ведущих экспертов в сфере языковой политики и образования. В рамках форума-диалога будут работать три тематические секции: «Русский язык как инструмент надэтнической консолидации общества», «Родные языки народов России в контексте общероссийского языкового пространства» и секция для руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации «Актуальные вопросы языковой политики».

Также на форуме состоится награждение лауреатов III Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» состоится 25 октября 2019 года.

Место проведения: ТПП РФ (ул. Ильинка, 6).

Регистрация участников с 10.00.

Начало форума в 11.00.

Подробная информация о форуме размещена на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru/

Еще больше материалов по теме: «Национальный вопрос в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Баринов: «Рано или поздно вирус русофобии будет изжит»
Национальную головоломку мы соберем с Игорем Бариновым - руководителем Федерального агентства по делам национальностей, которое было создано чуть более четырех лет назад для укрепления мира и согласия между народами России
10 часов праздника 12 июня
Звезды эстрады и молодые исполнители разных национальностей поздравляют с Днем России гостей фестиваля «Многонациональная Россия», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. В этом году он пройдет на Поклонной горе
Новости 24
В Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников
В Болгарии суд снял ограничение для продолжения "Турецкого потока"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты об электронных трудовых книжках
Путин: «Мы считаем Израиль русскоязычным государством»
Рубль дешевеет к доллару и евро
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны
Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября
В Москве на Проспекте Вернандского перекрыто движение из-за ДТП
Песков: Путин в курсе резонансных дел
Эстонский лидер заявила о желании выстраивать отношения с РФ без посредников
В Госдуме сравнили идею альтернативного курения в самолетах с вейпингом
Колокольцев обсудит с вьетнамским коллегой вопросы безопасности российских туристов
Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс
Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России