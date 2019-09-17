С 25 сентября многодетные семьи могут подавать заявки в банки на списание 450 тыс. рублей по ипотеке

Опубликовано постановление Правительства РФ от 07.09.2019 №1170 с условиями реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Постановление вступает в силу 25 сентября 2019 года. Начиная с этой даты семьи могут обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Оператором программы является ДОМ.РФ.

Государственная программа действует для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился/родится третий или последующие дети. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Для получения поддержки заемщикам необходимо обращаться в банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо приложить документы, предусмотренные условиями программы (документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома).

После предварительной проверки комплект документов будет направлен кредитором на рассмотрение в ДОМ.РФ. При соответствии заявки условиям программы ДОМ.РФ будет перечислять денежные средства на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита.

Согласно постановлению Правительства РФ, участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты (займы). Кредитор, передавая заявление заемщика в ДОМ.РФ, присоединяется к условиям соглашения о сотрудничестве и порядку взаимодействия с ДОМ.РФ в рамках программы. Обмен информацией между кредиторами и ДОМ.РФ будет осуществляться через единую информационную систему жилищного строительства наш.дом.рф.

Подробную информацию об условиях государственной программы можно получить на сайте ДОМ.РФ, а также по телефону горячей линии 8-800-775-11-22. Звонок по России бесплатный.