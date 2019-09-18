Вдруг без лишних разговоров входит в интернет Киркоров: Как «заслуженные пенсионеры» нашей эстрады пытаются встроиться в молодежную реальность

Николай и Филипп отчаянно хотят быть дерзкими и актуальными. Фото: youtube.com

«Маленькие часики смеются «тик-так» - поет Валерия. Как же права певица! Никому из нас не хочется стареть, а уж знаменитостям вдвойне. Каждый стремится напитываться энергией юности и держать руку на пульсе модных трендов.

«Интернет-дефлорация» Филиппа

С этого началось восхождение одного из главных массовиков-затейников русского Ютуба Александра Гудкова на эстрадный олимп. Бывший капитан команды КВН «Федор Двинятин», а ныне актер и автор проектов Comedy Woman и «Вечерний Ургант» стал нарасхват в шоу-бизнесе после того, как сделал для Филиппа Киркорова два блестящих клипа. «Цвет настроения синий» стал «интернет-дефлорацией» Киркорова и просто бомбой: это монументальное полотно в стиле «Тайной вечери» Леонардо да Винчи; антиэнциклопедия русского шоу-бизнеса, где герои - Николай Басков гуляет с собачкой в петушке, Григорий Лепс бродяжничает, Ольга Бузова продает презервативы - предстают в максимально невыгодном (правдивом?) свете. Главный герой, пленник поп-сцены Киркоров, плывет мимо этого маскарада уставшим кидалтом (взрослым, у которого детство никак не закончится. - Ред.) в модном шмоте, завистливо глядя на развязную молодежь, а в финале звучит приговор самому себе: «Ты стоишь, поешь песню, а тебе старухи несут цветы».

Во второй авангардистский клип Филиппа мефисто Гудков затащил Николая Баскова. В «Ибице» Киркоров соперничает с ним, подставляет его, бьет и в конце концов роняет биотуалет с Николаем так, чтобы «золотой голос» российской эстрады утонул в коричневых потоках. Клип был настолько дерзким, что его раскритиковали даже коллеги артистов. Но и тут Гудков помог Киркорову выкрутиться - они записали третий ролик «Извинение за Ibiza», в котором попросили их простить за хулиганство, танцуя в костюмах дизлайков в супермаркете (что повторяет сюжет клипа I Love It американских рэперов Канье Уэста и Лил Пампа). Все три работы получились самоироничными и местами язвительными.

Количество просмотров: «Цвет настроения синий» (58 млн), «Ибица» (24 млн), «Извинения за Ибицу» (25 млн).

Дима Билан - Про белые розы (премьера клипа, 2019).

Кто, кто? Билан в пальто...

Есть ощущение, что Диму Билана тяготит его сугубо попсовое прошлое и ему все чаще хочется уйти в отрыв. Отдушиной стал YouТube, куда Дима выложил два нехарактерных для себя клипа. Первый, «Пьяная любовь»: рваная съемка как будто на винтажную камеру фиксирует разухабистую свадьбу в провинции, почти как в фильме «Горько!». Дима Билан с прямой челкой и в нелепом белом костюме опрокидывает стопку за стопкой, играет на аккордеоне, участвует в конкурсах и дерется. Клип вызвал фурор. Диме так понравилось, что он выпустил еще один максимально комичный клип - на диско-песню «Про белые розы». В нем он эксплуатирует мотив из почти одноименного шлягера Шатунова и образ ретрозвезды. Билан появляется как певец-призрак, тонет в кочанах капусты, мокнет под дождем и выходит в пальто после реплики «Кто, кто? Билан в пальто!».

Количество просмотров: «Пьяная любовь» (15 млн), «Про белые розы» (5 млн).

Группа "На-На" - Считаю медленно до ста (Official Video).

«На-На» на дне

Времена «Фаины», увы, прошли, а продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову по-прежнему хочется ажиотажа и резонанса. На что не пойдешь ради любимых мальчиков? Сперва Бари Каримович как истовый мастер хайпа превратил в масштабный спектакль собственное отравление средством для чистки труб (попутно заработав на этом, по словам сына, 26 млн рублей). И только затем выпустил клип группы на песню «Считаю медленно до ста». В понимании группы «На-На» это выглядит революционно и молодежно, в самый раз для интернет-публики. Вокалисты сначала долго переодеваются, оголяя рыхлые телеса (Вячеславу Жеребкину - 51, Владимиру Политову - 48). А потом погружаются на дно бассейна с прищепками на носу и имитируют синхронное плавание. Клип сделан с претензией на самоиронию, как и принято в интернете, - в раздевалке музыканты гладят крыс, бреют ноги, пьют таблетки и играют бицепсами, однако должного эффекта не возымел. Авторы явно не доработали с сарказмом, музыкой и текстом: песня оказалась вторичной, с незапоминающимся мотивом и не зашла аудитории.

Количество просмотров: 2 млн.

Мумий Тролль - Отв. за Романтику.

МумийТрон против гуманоидов

Здесь поработала рука мастеров из группы Little Big (лидер Илья Прусикин). Эти креативные музыканты не только делают клипы под ключ, но и сами выпускают мегауспешные ролики. Хулиганистые парни помогли лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко сделать клип на песню «Отв. за романтику». В треш-фантастическом видео вокалист в образе МумийТрона (отсылка к голливудскому блокбастеру «Трон») в шлеме и с пистолетом побеждает гуманоидов, напоминающих персонажей программ РЕН ТВ. Согласно сюжету все произошло после того, как «в идиллическом березовом лесу» дочь главного героя клипа «похитили пришельцы». Публика эксперимент динозавра русского рока встретила со сдержанным энтузиазмом.

Количество просмотров: 1,9 млн.

МС ХОВАНСКИЙ & ДМИТРИЙ МАЛИКОВ - Спроси у своей Мамы.

Мамочки для Маликова

Через полгода Дмитрию Маликову стукнет 50. А кто даст? Певец продолжает гастролировать, иронично ведет Твиттер, судит рэп-батлы и в курсе любых субкультурных трендов. Потому он и записал со скандальным блогером Юрием Хованским клип на песню «Спроси у своей мамы». Из названия все уже понятно, правда? Ключевая идея - парень не знает, как удачно провести свидание с девушкой и ее нудной мамой, поэтому берет с собой Дмитрия Маликова, ведь он - лучшая приманка для будущей тещи. Цитата: «Бабки меня любят: в кармане видимо-невидимо налика/Узнают всегда и везде: «Погодите-извините, а не вы Дима Маликов?»

Количество просмотров: 30 млн.