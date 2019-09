Лох-несское чудовище! Так вы все-таки угорь?!

Кадрами, на которых, как утверждают их авторы, запечатлено лох-несское чудовище, поделились рыболовы-любители из секции Ness Fishery Board. Их маломерные суда бороздят время от времени просторы высокогорного шотландского озера Лох Несс и ведут подводные съемки с целью выяснить, где больше рыбы.

Один из роликов принес богатый «улов» Видно смутно. Но различить силуэт можно. Перед объективом камеры проплывает нечто, напоминающее огромную змею. Лох-несское чудовище? Несси, как ласково называют его местные жители и туристы?

Вполне вероятно, что в кадр и в самом деле попало существо, которое принимают за легендарного монстра. И существо это гигантский угорь. То, что оказалось на видео рыболовов — очень похоже.

Змееподобное существо на кадрах со дна озера Лох Несс.

Точно монстр: гигантский 10-метровый угорь, который теперь претендует на роль Несси.

Видео с Несси-угрем было снято за несколько дней до того, как были объявлены итоги поисков генетического материала лох-несского чудовища, начатые более года назад.

Ученые из разных стран, ведомые профессором Нейлом Геммелем (рrofessor Neil Gemmell ) из университета Отаго в Новой Зеландии (University of Otago in New Zealand), обследовали озеро Лох Несс. Главной цели не скрывали. Очень хотелось узнать, живет ли в озере чудовище? Обитает сейчас? Водилось ли в прежние времена?

Исследователи проанализировали так называемую ДНК из окружающей среды (environmental DNA - eDNA) - генетический материал, который можно было выделить из кусочков кожи, слизи, чешуек, мочи, какашек и всего прочего «добра», оставляемого различными обитателями озера в процессе своей жизнедеятельности.

Образцы для анализа собрали из 300 мест на озере — в том числе и с большой глубины.

Обнаруженные фрагменты ДНК секвенировали, получив в общей сложности более 500 миллионов последовательностей. Сравнили их с имеющимися базами данных.

Профессор Геммель не нашел в озере ящеров.

На лох-несское чудовище должен был указать некий неизвестный генетический материал или, наоборот, известный, но принадлежащий вымершим животным. Ведь считается, что Несси — это чудом доживший до наших дней плезиозавр - доисторический ящер, который выглядит эдаким огромным мешком то ли с ластами, то ли с лапами и длиннющей шеей.

Сравнение ДНК из озера и ДНК из баз свидетельствовало: никаких доисторических ящеров в озере нет. И не было в обозримом прошлом.

Что же тогда видели и до сих пор видят люди? По мнению профессора, наблюдателей вводит в заблуждение гигантские угри. Геммель считает, что их длина достигает почти 2 метров. Анализ ДНК из окружающей среды подтвердил: особи такого размера точно водятся в озере. А по мнению Ричарда Фримана (Richard Freeman) из Centre for Fortean Zoology, гигантские угри могут достигать и 10 метров в длину.

- Настоящие монстры в прямом смысле слова, - отметил он в интервью The Times.

Согласно анализу ДНК, никем кроме угря лох-несское чудовище быть не может. Оно не крокодил, не осетр, не тюлень.

«Видео со дна» от рыболовов по-своему подтверждает: лох-неское скорее всего угорь - его длинное тело наблюдатели и принимают за шею Несси. Или даже за её саму.