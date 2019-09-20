Журналисты - о Софи Лорен: Нос длинный, шея, как у жирафа. Но как же она великолепна!

Однажды в конце 50-х годов Софи Лорен пришла в гости к Одри Хепберн: обе жили по соседству на швейцарском курорте Бюргеншток. Как вспоминала Лорен, Одри жила в белоснежном шале - «великолепном, светлом, целиком декорированном в белом цвете, оно находилось на возвышении, с видом на озеро. Одри тоже была вся в белом, на белом столе стояли цветы и множество свечей. Во всем невероятно изысканный вкус… Подали закуски, по крайней мере, я так это расценила. Лист латук-салата, завиток свежего сыра, а сверху консервированная малина. Рядом тарелочка с хрустящим хлебцем миниатюрного размера. Приятная беседа, консервированная малина в придачу… но когда унесли тарелки, Одри встала и со своей неземной, неотразимой улыбкой произнесла: «Как же я наелась!» Иными словами, обед был завершен. Я дипломатично добавила: «Да, многовато, и так изысканно!» Я умирала от голода, и как только мы вернулись домой, приготовила себе бутерброд».

Что правда, то правда: в отличие от воздушной Хепберн и множества других звезд, Лорен всегда с невероятным удовольствием готовила и с огромным аппетитом ела, причем нехитрую и очень калорийную итальянскую еду, пасту и пиццу. Ну или выпечку, или жирное рагу… Партнеров, привыкших, что актрисы следят за весом, Лорен шокировала тем, что способна была одна у них на глазах съесть пиццу целиком, только что не свернув ее в рулон, как Вигго Мортенсен в «Зеленой книге». Снимаясь в конце 50-х с легендарным актером Кларком Гейблом в фильме «Все началось в Неаполе», она раскормила его до такой степени, что едва не погубила картину (эпизоды снимались вразнобой, и когда все смонтировали, Гейбл на экране был то сравнительно худым, то вдруг толстым). И при этом сама Софи никогда не полнела. В интернетах (а до их появления - в женских журналах) пытаются разгадать секрет ее фигуры. Скорее всего, этот секрет - в генетике. Может быть, чтобы быть стройным, просто надо, чтобы несколько поколений твоих предков недоедали?

Псевдоним «Лорен» актрисе придумал продюсер Гоффредо Ломбардо - бросил взгляд на постер фильма с участием шведской актрисы Марты Торен и поменял в фамилии первую букву.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГОЛОДАЮЩАЯ МАРКИЗА

Лорен рассказывала, что появилась на свет «уродливой» и настолько слабенькой, что еле выжила. Потом в детстве ее дразнили зубочисткой из-за невероятной худобы. Родители Софи не были женаты, что в католической Италии 30-х было чревато большими неприятностями. Ее мать Ромильда, очень красивая девушка, похожая на главную звезду 30-х Грету Гарбо, хотела стать киноактрисой, приехала в Рим и повстречала молодого человека по имени Риккардо Шиколоне. Тот наплел ей, что может познакомить с влиятельными продюсерами и вскоре сделал своей любовницей. Роман длился шесть недель, после чего она забеременела. Рикардо сначала попытался уговорить ее сделать аборт, потом решил скрыться… Но мать Ромильды его отыскала и угрозами заставила официально признать себя отцом девочки (если бы он этого не сделал, она вообще бы считалась парией).

Когда девочка выросла, так и не смогла заставить себя полюбить своего папашу. Отношения с Ромильдой Риккардо не порвал, сделав ей еще одну дочь. И опять мало того что не женился, но и отказался давать второй девочке свою фамилию: он подписал соответствующие документы только после того, как ему заплатили много денег… Лорен с иронией заметила, что единственное, что дал ей папа, происходивший из знатного рода - аристократический титул (совершенно ей, впрочем, не нужный): «У меня никогда не было настоящего отца, но зато я могу называть себя виконтессой и маркизой!»

Семья виконтессы жила небогато (одним из главных блюд был хлебно-фасолевый суп), а в годы войны попросту голодала. Простой белый хлеб был роскошью. Иногда Софи покупала ровно восемь зернышек кофе, которые бабушка молола и добавляла в ячменный суррогат напитка для аромата. Неаполь сильно бомбили, и Лорен признается, что даже сейчас, в старости, боится темноты и спит с включенным светом. При этом война не была единственным испытанием, обрушившимся на Неаполь и соседние города: в 1944 году произошло извержение Везувия, потом настала рекордно холодная зима и эпидемия туберкулеза… Но Софи пережила и все это.

B детстве ее дразнили «зубочисткой» из-за невероятной худобыФото: GLOBAL LOOK PRESS

«НАДО ПОДПРАВИТЬ ТВОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРОФИЛЬ»

Софи в детстве мечтала стать монахиней, но потом радикально изменила мечту и стала воображать себя знаменитой артисткой. (Чуть позже, на заре карьеры, она объявила одному репортеру, что будет великой звездой и намерена упорно работать, чтобы получить все, что было у самых знаменитых актрис - потому что больше не собирается оставаться бедной). Внешность позволяла рассчитывать на многое: к 14 годам Софи из страшненькой, нескладной, угловатой девочки неожиданно для всех превратилась в красавицу, очень грациозно покачивавшую бедрами при ходьбе (одноклассницы просили ее научить ее этому, но ни у кого не получалось воспроизвести походку Софи). Она участвовала в конкурсах красоты (благо, в Италии того времени они проводились чуть ли не каждую неделю), мелькала в массовке фильмов и зарабатывала деньги, участвуя в съемках «фуметти» - фотокомиксов, где изо рта моделей вылетали облачка с вписанными в них репликами.

Ее красоту камера уловила не сразу, и понятно, почему. Как в 1962 году написал о ней журнал Time, «нос у нее слишком длинный. Зубы неровные. Шея – как выразилась одна ее соперница – как у «неаполитанского жирафа». Талия, кажется, начинается в районе бедер. Ступни слишком большие. Руки огромные. Лоб низкий. Рот слишком широкий. Но – мамма мия – она абсолютно великолепна!» Сама Лорен была с этим полностью согласна: в автобиографии она написала «Моя красота – результат сочетания различных неправильностей». Продюсер Карло Понти, приметивший девушку из провинции в самом начале 50-х, поначалу даже предложил «смягчить ее значительный профиль» - проще говоря, сделать пластическую операцию, отрезать кусочек носа. Она отказалась с негодованием. Пробы прошли неудачно, но потом другой оператор догадался по-другому выставить свет - и Софи буквально засияла. А Понти, глядя на девушку, влюбился в нее.

Cвое обещание Понти сдержал: в течение следующих десяти лет Софи Лорен стала одной из самых знаменитых актрис в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS

У них довольно быстро начался роман. Понти сказал ей: «Я лично буду давать тебе каждый месяц деньги и позабочусь о твоей судьбе в кино». Он был старше, был совсем некрасивым, и, что хуже всего, был женат - а в католической Италии развод в то время был практически невозможен. Но свое обещание Понти сдержал: в течение следующих десяти лет Софи Лорен стала одной из самых знаменитых актрис в мире.

(Кстати, псевдоним «Лорен» ей на ходу придумал продюсер Гоффредо Ломбардо - бросил взгляд на постер фильма с участием шведской актрисы Марты Торен и поменял в ее фамилии первую букву. А почему в России ее на французский манер начали звать Софи и ставить ударение в фамилии на последний слог - вообще великая загадка: во всем мире ее знали и знают как СофИЮ ЛОрен).

МОГЛА СЫГРАТЬ ЛАРУ В «ДОКТОРЕ ЖИВАГО»

Сама Лорен писала, что Карло окончательно поверил в нее как в актрису, увидев на экране в фильме-опере «Аида» (главной актерской задачей Лорен там было открывать рот так, чтобы точно совпадать с голосом Ренаты Тебальди, исполнявшей за кадром заглавную партию). Роль Аиды предлагали популярнейшей в те годы Джине Лоллобриджиде, но она сказала «Фи»: не хотела двигать губами под запись оперной певицы. Лорен еще мало кто знал, и она не могла себе позволить быть такой гордой.

Понти провел удачную рекламную кампанию возлюбленной. Например, нанял пиар-агента, который делал пикантные фотографии Софи (на одной карточке из одежды на ней было только полотенце - цензура в результате запретила распространение журнала, где эта фотография была опубликована). Или придумывал поводы для новостей (распустил слух, что Софи собирается покупать бюстгальтеры на виа Кондотти - и в назначенный час у магазина собралась целая толпа распаленных мужчин). Именно Понти познакомил ее с Витторио Де Сика, великим режиссером, снявшим ее в самых знаменитых ролях - в «Золоте Неаполя», «Браке по-итальянски», «Чочаре», «Вчера, сегодня, завтра» - и сведшим с Марчелло Мастроянни, ставшим ей лучшим другом и постоянным экранным партнером. Понти стал выводить ее в свет - привел на прием к Елизавете II, причем случился скандал: Софи надела тиару, случайно или намеренно не обратив внимание на пункт протокола, согласно которому только у королевы может быть украшение на волосах. Потом Понти сделал ей карьеру в Голливуде (что было не так сложно - в 50-е Америка сходила с ума по всему итальянскому, от пиццы, которая именно тогда набрала популярность, до шлягера «Volare, Cantare», на первой в истории церемонии «Грэмми» названного «Песней года» и «Записью года»). Благодаря Понти, продюсировавшему «Чочару», Софи признали не просто красавицей, но и большой актрисой - за эту роль она получила приз на Каннском кинофестивале и «Оскара». Понти еще в течение многих лет тщательно подбирал для нее выигрышные роли - он даже права на экранизацию «Доктора Живаго» покупал с расчетом, что Софи сыграет Лару, и лишь постепенно осознал, что та мало напоминает пастернаковскую героиню.

И тем не менее, из-за связи с Понти регулярно происходили скандалы. Очень многих бесило, что Софи Лорен живет во грехе с женатым продюсером. Актриса и продюсер попытались решить свои проблемы за пределами в США и оформили «брак по доверенности» в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, куда даже не приехали сами (за них подписали документы и обменялись клятвами двое каких-то мужчин). Во всем мире этот брак признавали, а на их родине - нет. Ватикан обрушился на них, объявив, что такие развратники отлучаются от причастия. Кроме того, некая жительница Милана по имени Луиза Брамбилла обратилась в прокуратуру с требованием привлечь Карло Понти к суду за двоеженство и сожительство (последнее считалось в Италии преступлением до конца 70-х). Брамбилла утверждала, что хочет «спасти институт материнства в Италии». Десятки домохозяек по всей стране присоединились к ней в войне с кинозвездой-блудницей и ее мужем-распутником. В итоге было подписано постановление об аресте обоих, и они какое-то время не могли приезжать в Италию, где их сразу бы сцапали. В конце концов Франция предоставила Софи Лорен свое гражданство; Карло Понти (а прицепом - и его официальная жена) тоже стали французами, и только таким образом смогли наконец развестись, после чего брак между Понти и Лорен - такой брак, к которому уже никто не мог придраться, - наконец-то был официально заключен.

«ТЕРЯЕТЕ РЕБЕНКА? ВЫПЕЙТЕ РОМАШКОВОГО ЧАЮ!»

Лорен страстно мечтала о детях, но ее беременности завершались выкидышами (многие кумушки усматривали в этом кару Господню). При этом ей страшно не везло с врачами - она, конечно, пользовалась услугами дорогих итальянских докторов, но те были преисполнены чувства собственного величия, и даже толком не вникали в положение пациентки. (Один, когда у нее начались сильнейшие боли, предложил ей выпить ромашкового чая и успокоиться; той ночью она потеряла ребенка, а он, приехав и бросив на нее еще один беглый взгляд, сообщил: «Синьора, у вас, безусловно, красивые бедра, вы красивейшая женщина, но у вас никогда не будет детей»). Только каким-то чудом ей удалось найти нормального врача в Швейцарии, который тщательнейшим образом ее обследовал и сказал: «У вас все в порядке, просто нехватка эстрогена, и это не дает плодному яйцу прикрепиться. Мы будем вводить вам гормоны». Когда на свет появился ее первый сын, она была так ошеломлена и счастлива, что на два месяца уединилась с ним в больничной палате, не желая покидать это тихое «уютное гнездышко» (больницу, правда, осаждали журналисты, и ей пришлось дать пресс-конференцию, на которую ее с младенцем вкатили прямо на больничной кровати).

Легендарная актриса с сыновьями - Карло (слева, его назвали в честь отца) и Эдуардо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом Карло Понти приговорили к штрафу в 22 миллиона долларов и четырем годам тюрьмы за то, что он переправлял за рубеж деньги и произведения искусства - он отвертелся, не явившись на суд и укрывшись во Франции; обвинения одиннадцать лет спустя были сняты. А Софи Лорен приговорили к тридцатидневному тюремному заключению. И ей пришлось его отбыть, иначе она никогда не смогла бы приехать в Италию (только спустя десятилетия разобрались, что она на самом деле не была виновна).

Пресса взвыла от счастья: ее заключение стало чем-то вроде мыльной оперы, каждый шаг Софи Лорен за решеткой становился обложкой. Сначала ее поместили в камеру, больше похожую на гостиничный номер, с телевизором, кофеваркой и магнитофоном. Потом, когда общественность стала возмущаться ее привилегиями, перевели в общую камеру, где ей пришлось спать на нарах и принимать душ с другими женщинами-заключенными. Освободили ее досрочно, через 18 дней.

Другой процесс, связанный с неуплатой налогов, тянулся без малого сорок лет – с 1974-го - и попортил актрисе немало крови. Только в 2013-м суд наконец признал, что претензий к Лорен нет. А если б и были, все ее задолженности 1974-го списаны и забыты в результате налоговой амнистии 1982-го. Итальянское правосудие она с тех пор сравнивала с кафкианским кошмаром.

ИНТУИЦИЯ НА ГРАНИ КОЛДОВСТВА

Софи Лорен несколько раз сумела избежать смерти. В юности она соврала, что умеет плавать, чтобы получить роль в фильме «Африка за морями», где герои осуществляли подводные съемки, и нужно было много времени проводить в воде. Когда режиссер узнал правду, сказал: «Ничего, тут работает много профессиональных пловцов-спасателей, авось они тебе помогут!» - и просто столкнул ее в воду. Прямо рядом с мотором лодки, который чуть не разрубил ее на кусочки. Но пловцы-спасатели действительно помогли.

Ей всегда было свойственна невероятная интуиция, граничащая с мистическими способностями. Однажды в 50-е ее пригласили на бал в Брюсселе - но она почувствовала, что произойдет несчастье, и отказалась ехать. Вместо нее полетела бывшая «Мисс Италия» Марселла Мариани, на обратном пути самолет разбился и все пассажиры погибли. И потом Лорен предчувствовала неприятности - но никому об этом заранее не говорила, считая, что настоящая беда произойдет, если об этом рассказать.

А слава принесла ей немало проблем. Вместе с Понти они приобрели старинную виллу «Сара» с мозаичными полами и древними фресками - и однажды туда пробрался сбежавший из психиатрической клиники сумасшедший. Хотел поджечь дом и орал, что сын Софи и Карло - на самом деле его сын: «Отдайте мне мальчика!» Он смог добежать до входной двери и ударить по ней топором. Его выпроводили, но он не успокаивался, преследуя Лорен еще много лет.

В конце 50-х, на съемках фильма «Миллионерша» в Англии, к ней в номер отеля Ritz проник грабитель Рэй Джонз и вынес все драгоценности, которые вообще у нее были. (Много лет спустя он написал ей письмо и извинился - а еще написал мемуары, где рассказал, как готовил ограбление). Тогда Лорен была безутешна. Пропали ожерелья - рубиновое, сапфировое, жемчужное (два), бриллиантовое (три), золотая цепочка длиной в два с половиной метра, старинные броши… Немного утешил ее Витторио де Сика, сказавший: «Никогда не плачь по тому, что не может плакать о тебе».

Еще худшая история приключилась в Нью-Йорке в 1970-м. Лорен взяла напрокат у ювелирной фирмы Van Cleef & Arpels кольцо с огромным бриллиантом ценой в полмиллиона долларов и выставила его напоказ во время телевизионного интервью. Кольцо она вскоре вернула, но на него уже положили глаз грабители. Они ворвались с оружием в отель на Манхэттене посреди ночи, заставив портье открыть дверь номера Софи. Ворвались, забрали драгоценности поскромнее и стали требовать кольцо. Объяснениям перепуганной актрисы они не верили. В соседней комнате спал ее маленький сын. «Где мальчик?» - выкрикнул грабитель, и кровь застыла у меня в жилах» - вспоминала Лорен. Но, к счастью, сообщник преступника заподозрил неладное, крикнул «Смываемся!» - и оба негодяя покинули номер. Интересно, что когда они убегали, Лорен сама бросила им вслед футляр с драгоценностями, которые они не нашли. «Не знаю, зачем я это сделала. Быть может, у меня возникла безотчетная потребность принести искупительную жертву. Или это был вызов. А возможно, что-то вроде молитвы: пусть они поскорее окажутся вдали от нас… Я подбежала к сыну, крепко сжала его в объятиях и безудержно разрыдалась. И дала себе клятву: никогда больше не прикасаться к драгоценностям, кроме одного-единственного, бесценного сокровища - моего сына».

Ее красоту камера уловила не сразуФото: GLOBAL LOOK PRESS

КЛЮЧ К КРАСОТЕ - УМИРОТВОРЕННОСТЬ

Детей, Карло-младшего и Эдуардо, она вырастила баловнями - вроде бы жизнь у них сложилась очень счастливо. Всю жизнь прожила с Карло Понти (он скончался в 2007 году в возрасте 94 лет). Говорили, что за десятилетия брака и у него, и у нее возникали разные увлечения - но это так и осталось слухами.

Сейчас Лорен практически окончательно ушла на покой, наслаждаясь статусом живой легенды. На днях у нее взял интервью журналист австралийской газеты The Sydney Morning Herald. Она, улыбаясь, сказала: «Я не то чтобы рада тому, что я старею, но ведь я все еще могу притворяться, что мне на 15 лет меньше! Мне нравится жить моей жизнью, нравится, что у меня такие дети, что становлюсь старше и выгляжу моложе своего возраста. Ну а что, разве это грех? Нет! Я стараюсь питаться определенным образом, пытаюсь делать упражнения и вообще ухаживаю за своим телом. Стараюсь наслаждаться великолепной, умиротворенной жизнью. Умиротворенность - ключ к красоте. Можно достичь мира с самой собой».

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Золото Неаполя» (1954)

«Любовь под вязами» (1958)

«Чочара» (1960)

«Затворники Альтоны» (1962)

«Вчера, сегодня, завтра» (1963)

«Брак по-итальянски» (1964)

«Графиня из Гонконга» (1966)

«Подсолнухи» (1969)

«Высокая мода» («Прет-а-порте») (1994)

«Девять» (2009)