Страшилки из советского детства: А то исключат из пионеров!

В жизни обычного мальчишки (да и девчонки) советского и постсоветского периода были не только пряники. Хватало наказаний и угроз. А вот чем кого пугали - это отдельный разговор.

Иногда такой профилактической беседы хватало, чтобы на время образумить расшалившегося отрока. Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) вспомнить те самые угрозы, которые они слышали в своей жизни от родителей, учителей и других взрослых.

Баба-яга, Бармалей, бабай

Первые угрозы начинались, когда ребенок-шалопай никак не хотел угомониться. Именно тогда от родителей звучали первые угрозы: «Если будешь плохо себя вести, то...» Ну а дальше включалась фантазия. Иногда за плохими детьми приходил мистический бабайка, причем для малыша этот самый бабайка выглядел по-разному. Кто-то представлял мохнатое чудовище, кто-то - старика с мешком. Другие персонажи были более привычны: Баба-яга забирала непослушных детишек и пыталась сделать из них жаркое. Бармалей просто издевался. Еще были леший, домовой или даже просто милиционер, который, видимо, просто должен был сделать внушение, после чего ребенок начинал вести себя примерно, как самый послушный мальчик из книжки.

Детская комната милиции

Все-таки сотрудники правоохранительных органов пользовались уважением, а привод в милицию моментально превращал обычного подростка в отъявленного хулигана.

Именно поэтому одним из методов воздействия являлось упоминание детской комнаты милиции. Что там именно происходило, мало кто представлял, но попадать туда не хотелось. Ходили слухи про какие-то специальные камеры для подростков, что всех стригут наголо и вообще - место это страшное...

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Снять красный галстук

Ну, для того чтобы с тебя сняли пионерский галстук, действительно нужно было очень сильно провиниться. Не провалить сбор дружины, проигнорировать какое-то важное мероприятие или не нарисовать стенгазету - нужно было «опозорить звание пионера».

Кстати, тут все шло рука об руку: тебя задерживает милиционер за какой-нибудь неблаговидный поступок, отправляют в детскую комнату милиции и как финал - на линейке снимают пионерский галстук. Временно. Но все равно - чудовищное унижение!

И это была реально действенная мера, ну по крайней мере для большинства. Во время испытательного срока провинившийся ходил паинькой - хоть завтра печатай его портрет в «Пионерской правде».

«Будешь плохо учиться...»

Продолжение этой фразы было разное - от «...по помойкам будешь копаться» до «...станешь дворником».

Почему-то именно профессия дворника считалась главным наказанием. В понимании родителей человек, подметающий улицу, - это падение в глазах не только всей семьи, но и всего окружения.

В других случаях приводились примеры из ближайшего круга, причем брались либо не самые благополучные соседи, либо приводилась в пример история про девочку (мальчика), которая училась плохо, и дальше все, как в песне: «Ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила?»

ЧТО ЕЩЕ?

Эх, раз, еще раз, еще много-много фраз

«Ты мне больше не сын» или «Я тебе больше не мама...» Произносилось как наказание за неблаговидный поступок.

«Вот будет 18 - и вот тебе Бог, вот порог». Фраза звучала как намек и в то же время упрек за излишнюю самостоятельность.

«Пока я тебя кормлю - будешь делать, как скажу». Авторитарная фраза, которая сразу показывала, кто в доме хозяин.

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