Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван

Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» и Московский музей современного искусства сообщили об отмене международного фестиваля-школы «Территория. Камчатка», который был запланирован с 21 по 28 сентября в Петропавловске-Камчатском.

16 сентября сидящие на чемоданах участники фестиваля, чей вылет в Петропавловск-Камчатский должен был состояться на днях, получили письмо следующего содержания:

"Ко всеобщему огорчению, Министерство Культуры РФ отказало в финансировании ровно за один день до того, как организационная группа, первые участники проекта и кураторы музейной выставки должны были вылететь в Петропавловск-Камчатский для подготовки к открытию фестиваля".

В письме говорится, что отмена фестиваля разрушила не только планы организаторов, но и планы принимающей стороны: "четыре площадки города, которые освободили свой репертуар для гастролей, 11 театральных коллективов и тысячи жителей, купивших билеты на мероприятия фестивальной программы"

На сайте фестиваля - объявление об отмене.

В программе "Территории. Камчатка" были запланированы 11 спектаклей.

Продажа билетов прекращена, возврат денег за уже приобретённые билеты гарантирован. Многие связывают отказ в финансировании с июньским скандалом на молодежном форуме "Таврида". Фестиваль-школа «Территория, будучи партнером смены, организовали театральную лабораторию, в рамках которой молодые люди представляли на сцене однополые пары, целующиеся под чтение Конституции РФ. Событие получило широчайший резонанс, арт-директор форума Сергей Хоменок назвал ЛГБТ-постановку на государственном молодёжном форуме «Таврида» «самой настоящей подставой», а партнерство с "Территорией" у "Тавриды" закончилось.