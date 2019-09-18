2019-09-18T12:50:53+03:00
Звезды

Волочкову и Запашного застукали за поцелуем

Артисты дружат много лет, но, похоже, только сейчас сблизились
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Папарацци удалось подловить поцелуй Анастасии Волочковой с представителем известной цирковой династии Эдгардом ЗапашнымПапарацци удалось подловить поцелуй Анастасии Волочковой с представителем известной цирковой династии Эдгардом ЗапашнымФото: Алина ЧЕРНОВА
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова появилась на юбилее московского цирка в греческом наряде с глубоким декольте. Вместе с артисткой на представление пришла ее крестная дочь Элиза.

Однако папарацци удалось подловить поцелуй Анастасии Волочковой с представителем известной цирковой династии Эдгардом Запашным. Артисты дружат давно, но, видимо, сблизились недавно, когда Волочковой нужна была помощь в репетиции спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Запашный не только консультировал балерину, но и помогал ей с реквизитом для трюков.

Напомним: Анастасия Волочкова почти год встречается с мужчиной, которого никому не показывает. Мол, ему 38 лет, выходец из Европы, никогда не был женат, детей своих нет. Не исключено, что балерине наскучила эта игра в прятки и она выбрала успешного ровесника в лице Запашного.

43-летний Эдгард долгое время входил в число самых завидных российских женихов.

И только весной 2015 года выяснилось, что несколько лет Запашный встречался с фитнес-инструктором из Воронежа Ольгой Денисовой. Ольга родила Запашному дочерей Стефанию (2011) и Глорию (2013).

После разрыва с Ольгой Денисовой у Эдгарда вспыхнул роман с девушкой по имени Ярославна, которая впоследствии работала администратором в цирке Запашных. Два года назад эта дама родила артисту сына Даниэля.

Впрочем, свою личную жизнь Запашный по-прежнему держит под грифом «секретно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вдруг без лишних разговоров входит в интернет Киркоров: Как «заслуженные пенсионеры» нашей эстрады пытаются встроиться в молодежную реальность
Системные звезды эстрады и даже рокеры, выпуская новые клипы, экспериментируют с молодильными яблочками интернет-платформ в надежде продлить карьерный век [видео]
Новости 24
Определены победители первого отраслевого чемпионата по Нефтехимии по стандартам WorldSkills
Черышев выложил фотографию из раздевалки после победы в Лиге Чемпионов над "Челси"
Четыре военнослужащих РФ пострадали в результате нападения браконьеров из КНДР
Курс доллара 18 сентября 2019 года поднялся до 64,42 рубля
Мещанский суд Москвы освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Эксперт оценил возможность списывать банкротам долги по штрафам ГИБДД
Минстрой будет собирать жалобы пострадавших от подтоплений
В России рассказали об уровне дохода для комфортной жизни на пенсии
Отцу Бритни Спирс простили издевательство над внуками
Комитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртного
Американка установила рекорд, переплыв Ла-Манш 4 раза подряд
В Москве бомж угнал у местного жителя BMW
Первая встреча огромного питбуля и маленького котенка растрогала пользователей
Эксперт рассказал о характеристиках Х-101
Приговор Тверского суда Павлу Устинову был обжалован
Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
На Ямайке молния ударила в футболистов во время матча
Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской Аравии
В Москве двое неизвестных с оружием ворвались в квартиру и избили 17-летнего подростка
Индийцу удалили 10-сантиметровый «рог дьявола»