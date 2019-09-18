Волочкову и Запашного застукали за поцелуем

Анастасия Волочкова появилась на юбилее московского цирка в греческом наряде с глубоким декольте. Вместе с артисткой на представление пришла ее крестная дочь Элиза.

Однако папарацци удалось подловить поцелуй Анастасии Волочковой с представителем известной цирковой династии Эдгардом Запашным. Артисты дружат давно, но, видимо, сблизились недавно, когда Волочковой нужна была помощь в репетиции спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Запашный не только консультировал балерину, но и помогал ей с реквизитом для трюков.

Напомним: Анастасия Волочкова почти год встречается с мужчиной, которого никому не показывает. Мол, ему 38 лет, выходец из Европы, никогда не был женат, детей своих нет. Не исключено, что балерине наскучила эта игра в прятки и она выбрала успешного ровесника в лице Запашного.

43-летний Эдгард долгое время входил в число самых завидных российских женихов.

И только весной 2015 года выяснилось, что несколько лет Запашный встречался с фитнес-инструктором из Воронежа Ольгой Денисовой. Ольга родила Запашному дочерей Стефанию (2011) и Глорию (2013).

После разрыва с Ольгой Денисовой у Эдгарда вспыхнул роман с девушкой по имени Ярославна, которая впоследствии работала администратором в цирке Запашных. Два года назад эта дама родила артисту сына Даниэля.

Впрочем, свою личную жизнь Запашный по-прежнему держит под грифом «секретно».