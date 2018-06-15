«Встретила новую любовь»: Волочкова отправила в отставку 40-летнего программиста

СЕГОДНЯ 00:33 2018-06-15T00:44:56+03:00

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А как все красиво начиналось? Ужин при свечах, охапки белых роз. Поклонники балерины Анастасии Волочковой были уверены, что ее роман с 40-летним программистом из Иркутска Михаилом Логиновым закончится свадьбой. Мужчина даже познакомил артистку со своей сестрой. Да и дочь Анастасии Ариадна тепло приняла нового бойфренда мамы.

Однако уже продолжительное время балерина не публикует фото и видео с Михаилом у себя в Инстаграме.

volochkova_art Роман с 40-летним программистом из Иркутска Михаилом Логиновым, похоже, закончился

- Мы уже давно расстались, - написал в соцсетях экс-жених артистки.

Как выяснилось, около месяца назад мужчина съехал из дома балерины. Правда, разрыв не был конфликтным, пара сохранила дружеские отношения. Причина расставания -Анастасия встретила новую любовь. Об этом балерина сообщила в своём Инстаграме, опубликовав своё фото с красивым букетом.

- Какое же это счастье - быть любимой. И это новая любовь! - призналась своим фанатам балерина.

volochkova_art Эти светлые люди сделали наше с Аришей @ariadna_volochkova время препровождения тут в @meritroyal невероятным!! Спасибо! Юра, Наташенька Корецкая, Ирочка, Виталина, Катя, Оля, Аня, и все кто были рядом!!!! #анастасияволочкова #волочкова #балет #балерина #россия #лето #любовь #праздник #радость #я #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #summer #me

Подписчики артистки предположили, что ее новым поклонником стал Юрий Гончар - руководитель школы эстрадного мастерства, где занимается дочь Волочковой Ариадна. Мол, в последнее время балерина проводит с ним много времени. Впрочем, с Юрием Волочкова знакома давно. Два года назад Гончар помогал записывать балерине песню для ее шоу. Кто знает, может более тесные отношения у Анастасии и Юрия начались только сейчас. Мы обратились за комментариями к балерине, но она предпочла пока не открывать имя своего нового мужчины.