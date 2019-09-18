В Милане мигрант напал с ножом на итальянского военного, чтобы «поскорее попасть в рай»

Не успели итальянские либералы после хитроумных интриг отправить в отставку вице-премьера Маттео Сальвини (выступал против нелегальной миграции) — как на Апеннинах разыгралась новая драма с южным колоритом. Рассказываем по порядку.

Первый акт. Милан, ночь с понедельника на вторник. Мухаммед Фате из Йемена, 23 лет от роду, в футболке камуфляжной расцветки, залезает на козырек над входом в центр помощи мигрантам «Каритас». И оттуда начинает выкрикивать оскорбления на смеси итальянского и арабского, угрожая «всех взорвать». Для пущей убедительности размахивает ножом для резки бумаги.

Приходят карабинеры, просят парнишку не орать — он переключает агрессию на них. Миролюбивые офицеры брызгают ему в лицо перцовым спреем (хотя могли бы открыть огонь на поражение). Мухаммед успокаивается… на время.

Акт второй. 10:47 утра следующего дня. «Мальчик» (так называют его в итальянской прессе), прихватив свой «бумажный» ножик, приходит на центральную площадь Милана. Замечает бойца, который несёт тут службу. Это Маттео Тойя, капрал итальянской армии 5-го Альпийского полка.

Мухаммед нападает на офицера сзади с ножом. Четверо других солдат пытаются оттолкнуть его, но Мухаммед успевает сделать два удара и ранить бойца в шею и в плечо. На помощь военнослужащим подбегают десять карабинеров Ломбардского полка. «Новый итальянец» дерется как лев, выкрикивая «Аллах акбар!»

Неизвестно, чем бы всё кончилось, но клин вышибли клином. Обезвредить йеменца помог мужчина из Сенегала (1967 года рождения), проходивший мимо. Он бросился, как регбист или боец сумо, на супостата, и блокировал его болевым приёмом. Лишь затем «мальчика» смогли арестовать.

Думаете, всё? Кульминация ещё впереди.

Акт третий. Вечером, после допроса у карабинеров и прокурора, боевика отправляют под арест. Ему предъявлены обвинения в терроризме, насилии в отношении госслужащих и покушении на убийство. Тогда Мухаммед Фате меняет тактику. Делает лицо мученика и исповедуется журналистам:

— Я хотел достичь рая и Аллаха. Когда я напал на солдата, я был уверен, что меня убьют, и это было то, чего я искал. Я хотел умереть. У меня не было ни копейки, я не ел несколько дней, три ночи я спал на улице. Моя жизнь стала адом, и поэтому я решил положить ей конец, искупить грехи и достичь рая.

Также он намекает на некие «голоса свыше», которые ему советовали поступить так. Но медицинская проверка признаёт его вменяемым.

Капрал Маттео Тойя серьезно ранен в шею, отправлен на больничный на 12 дней.

Про йеменца становится известно, что он прибыл через Ливию в 2017 году в Бергамо, где в иммигрантском центре зарегистрирован в качестве «просителя убежища». Но вскоре… сбежал в Германию, где прожил полтора года. ФРГ же выслала его обратно на Апеннины — на основании Дублинского договора (согласно которому, главным местом пребывания беженца является его страна первого въезда): пусть, мол, итальянцы сами со своим субъектом разбираются.

Теперь полиция подозревает, что у агрессивного мигранта могли быть контакты с ИГИЛ (запрещённая в РФ и многих других странах террористическая организация — ред.) и продолжает расследование.