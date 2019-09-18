Битва закончена: Фернандо Риксен умер, сражаясь со страшной болезнью

18 сентября из Шотландии пришла грустная новость – скончался Фернандо Рискен. Голландский футболист никогда не был звездой, к сожалению, мировую славу ему принесли не достижения на поле, а страшная смертельная болезнь.

Два еврокубка с «Зенитом»

Лучшие годы карьеры Риксен провёл в Шотландии, где дважды выигрывал чемпионат в составе «Глазго Рейнджерс». Местный британский футбол лучше всего подходил безумному Фернандо. Он летал в подкатах, крошил соперников в единоборствах, а после игр был не прочь пропустить пинту другую с болельщиками. Символично, что в Шотландии Фернандо закончил не только карьеру, но и весь свой путь на этой земле…

В Россию Риксен приезжал, как он сам признавался, не от хорошей жизни. У футболиста были постоянные проблемы с алкоголем. Знаменитый тренер Дик Адвокат очень хотел помочь полузащитнику начать новую жизнь и у него получилось. Пускай, не на поле, а за его пределами.

Именно в Санкт-Петербурге Риксен познакомился с любовью всей своей жизни – Вероникой Веселовой. Жена футболиста ещё летом рассказывала нам, как состоялась их первая встреча.

«Я в Петербурге в ресторане работала, а он приходил с партнерами после игры, но у нас долго отношений не было. Фернандо за мной ухаживал в течение семи-восьми месяцев. На тот момент он был женат. Когда Фернандо уже пришел и сказал, что находится в процессе развода, а я тоже разошлась на тот момент со своим молодым человеком, тогда мы и подумали о каких-то отношениях».

veronikaricksen keep fighting my love

В «Зените» Фернандо выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и чемпионат России, однако 36 матчей за три года – не то, чем можно гордиться.

Запомнили Фернандо в России больше не за игру, а бесконечные безумные поступки. В частности, он прямо на поле бросился в драку на тогдашнего партнёра Владислава Радимова, в своей автобиографии описал, как выпивший Аршавин толкал полицейских… В общем, футбола в Питере было мало, зато появилась прекрасная жена и европейские трофеи.

Болезнь и долгие годы мучений

О боковом амиотрофическом склерозе Риксен узнал в 2013 году. Семья строила большие планы, футболист собирался начать тренерскую карьеру, от русской жены родилась дочка Изабелла, но болезнь перевернула жизнь на 180 градусов.

Боковой амиотрофический склероз – неизлечимая болезнь, которая постоянно прогрессирует.

«У Фернандо самая сложная форма - бульбарная. Она идет сверху вниз. Началось с потери речи, потом отнялись руки, ноги. Поначалу он костяшками поднимал кружку. Затем я его кормила с ложки. Позже он стал ходить, как дедушка. Он не хотел принимать болезнь, говорил, что никогда не сядет в инвалидное кресло. Мы сидели и ждали вдвоем, что нам позвонят и скажут, что его диагноз - это ошибка. Я даже не знала о существовании таких болезней. Мы не думали, что это будет так ужасно, тяжело, страшно», – рассказывает жена футболиста.

Фернандо врачи отводили год, максимум полтора, но он боролся как лев вместе со своей супругой. Основной мотивацией стала дочь.

«Я хочу, чтобы папа как можно дольше видел дочку, видел, как она растет. Я потеряла своего отца в 6 лет. Я знаю, что это такое и хочу, чтобы папа был у дочки как можно дольше», – продолжает супруга.

Фернандо прожил со страшным диагнозом шесть лет. В последний год его перевезли в шотландский хоспис, где утешение он находил в специальном компьютере. Управление осуществлял глазами. Пресса даже распускала слухи об эвтаназии, но супруга не раз акцентировала внимание на том, что футболист будет жить до последнего вздоха…

Бывшая жена объявила войну

Ситуация Риксена осложнялась тем, что его бросили абсолютно все родные кроме жены и дочки. Семья отказывалась выходить с ним на связь и даже мать не пришла на прощальную вечеринку, которую он устраивал в июле. Главным же врагом стала бывшая жена Фернандо Грасиеле Л’Ами. Девушка в своей книге писала, что Риксен применял к ней силу, изменял и слышать она о нём больше не желает.

Напоследок бывшая жена вывела со счета сумму свыше миллиона евро. Когда Риксен заканичвал карьеру, то эти деньги не были для него огромными, но борьба с болезнью сделала новую семью Фернандо банкротом.

«У нас ничего у нас нет: живем на что придется. На благотворительный вечер. Больше денег нет. Моя мама помогает нашей семье. Голландцы пенсию не платят, потому что им нужен документ, что он еще живой. Честно сказать, я перестала планировать свое будущее. Я живу сегодняшним днем. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что мне дальше делать, как мне быть», – рассказывала супруга футболиста.

Вероника так и не смогла дождаться пока бывшая жена расплатится по долгам. В последние месяцы супруга не могла постоянно находиться рядом с умирающим мужем из-за отсутствия средств, но все же находила возможность иногда радовать Фернандо. В частности, в конце июля в шотландском хосписе организовали последний праздник для бойца – Риксену исполнилось 43 года…

veronikaricksen We love you so much like Isabella always says to Papa , - to the moon and back

Битва за наследство

В интервью «КП» Вероника выражала опасение, что после смерти мужа ей с дочкой придется покинуть Испанию. Именно там сейчас проживает Веселова. Дело в том, что родственники мужа могут претендовать на дом, да и бывшая жена, вероятно, не сказала своего последнего слова.

«У нас сложная интернациональная ситуация. Дом находится в Испании, а делить будут по голландским законам, поэтому я не понимаю, как все это будет».

veronikaricksen They are best friends , there is something special in common between them , they always have same jokes and lots of fun together, and they both never listen to me but I love them so much #Ricksen never give up