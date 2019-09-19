2019-09-19T01:23:55+03:00
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«Голос. 60+»: Бабушка легкого возрождения

В самом трогательном вокальном проекте страны завершается этап слепых прослушиваний
Константин ГЛЫБА
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Людмила Пахомова из Апрелевки разменяла 10-й десяток, но все равно готова бороться за победу. Фото: Первый каналЛюдмила Пахомова из Апрелевки разменяла 10-й десяток, но все равно готова бороться за победу. Фото: Первый канал
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«Голос не брови, если нет - не нарисуешь» - этот перл Дмитрия Нагиева относится ко всем кому угодно, кроме участников шоу «Голос. 60+», второй сезон которого продолжается на Первом. Ведь там что ни номер, то алмаз. А то и россыпь. В прошлом выпуске наставников шокировали талантом сразу несколько участников. 80-летний пчеловод Михаил Рыжов, житель села из Пензенской области с бархатистым голосом, ушел в команду Пелагеи. Льву Лещенко повезло не меньше - его настиг 65-летний москвич Андрей Лысиков, виртуозно исполняющий блюз. Михаил Боярский прибрал в команду профессионального актера - 73-летний Владимир Лаптев из Владимира увлекается творчеством Вертинского и работает в его стиле.

Ну а Валерия так впечатлилась первым для себя выпуском шоу, что практически выполнила норму и взяла в команду аж троих вокалистов (всего надо набрать по четыре участника). Самый именитый из них - 65-летний солист «Самоцветов» Олег Слепцов. А самая жизнелюбивая - Людмила Пахомова из Апрелевки (Московская область). Бабушке, подумать только, 91 год! И она отжигает на сцене шоу. «На лавочке я не сижу - стараюсь встать и идти», - призналась вокалистка и подала пример нам всем. В пятничном эфире проекта наставники доукомплектуют команды - осталось найти еще четыре алмаза, после чего состоятся поединки (один выпуск) и финал в прямом эфире.

«Голос. 60+». Пятница, 21.30, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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