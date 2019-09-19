2019-09-19T02:09:14+03:00
Звезды

Жена 61-летнего Алека Болдуина ждет пятого ребенка

Весной у Хиларии случился выкидыш, но супруги не оставили надежду снова стать родителями
Ирина СУХАНОВА
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Алек Болдуин и его жена Хилария собираются снова стать родителями.Алек Болдуин и его жена Хилария собираются снова стать родителями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алек Болдуин станет отцом в шестой раз: жена голливудского актера Хилария ждет ребенка. В Инстаграме 35-летняя супруга звезды объявила, что снова беременна, и поделилась видеороликом, показав сердцебиение плода. Хилария рассказала, что первые недели беременности чувствовала себя очень плохо из-за токсикоза.

- Еще очень рано... Но мы узнали, что внутри меня растет маленький человек. Звук его сердца делает меня самой счастливой женщиной, особенно после потери, которую мы пережили весной, - написала она на своей странице.

В апреле этого года супруги Болдуин пережили трагедию: у Хиларии случился выкидыш. Казалось, ничто не заставит пару снова подумать о наследнике. Тем более, что у них и так уже четверо детей. Алеку 61 год – солидный возраст для отцовства. Да и Хилария незадолго до выкидыша призналась, что ее тело уже не так хорошо переносит беременность. Но любовь к детям победила, и пара не оставила надежду завести еще одного малыша.

К слову, еще совсем недавно Алек рассказывал, что не прочь вновь стать отцом. Во время шоу известного телеведущего Кевина Нилона Болдуин так и заявил, что в их семье скоро появится еще один ребенок.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – сообщил актер, когда телеведущий принялся расспрашивать его о семейных планах.

Кевин тут же поинтересовался: Хилария уже беременна?

- Пока что нет! – ответил Болдуин. Потом подумал и добавил: «Во всяком случае, мне еще об этом неизвестно».

А когда ведущий шоу спросил Алека, чего он желает больше всего на свете, актер со вздохом ответил:

- Денег, как можно больше денег, чтобы я мог оставить их моей жене и детям, когда умру. Ведь я не смогу оставаться с ними очень долго, признаемся честно...

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алек на 26 лет старше своей жены, но они прекрасно ладят. В семье подрастают четверо детей мал мала меньше – дочка Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео. Своего четвертого ребенка Хилария родила в мае 2018 года. Алек Болдуин тогда стал отцом в пятый раз – у него есть дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер. Судя по снимкам в Инстаграме Хиларии, Алек - отличный отец, который прекрасно справляется с малолетними отпрысками.

Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей. По словам друзей Болдуина, этот роман пошел ему на пользу: у артиста словно открылось в жизни второе дыхание. Алек заметно похудел и помолодел, стал более подтянутым и счастливым. Он даже превратился в вегетарианца – чего не сделаешь ради любимой.

С первой женой Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу. 24-летняя наследница актера стала моделью и делает вполне успешную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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