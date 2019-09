Загадка эволюции: 10 миллионов лет назад обезьяны ходили на двух ногах. Как люди

Антропологов озадачили найденные недавно в Венгрии кости дриопитека — дальнего предка современных человекообразных обезьян и, возможно, людей. Он жил примерно 10 миллионов лет назад.

Rudapithecus hungaricus или Рудапитек венгерский - так назвали вид, останки которого были извлечены из шахты, расположенной рядом с городом Рудабанья. Нашлось то, что прежде никогда не попадалось — кости таза дриопитека.

Кость таза, изменившая представления об эволюции человека

Местоположения в тазу найденных в Венгрии костей.

Кости исследовали ученые, которыми руководила Кэрол Уорд (Carol V. Ward) из отделения патологии и анатомии Университета Миссури (Department of Pathology and Anatomical Sciences, University of Missouri, Columbia). И пришли к выводу: дриопитеки — по крайней мере венгерские - держали тело вертикально и ходили на двух ногах. Им был свойственен бипедализм, выражаясь научным языком. А это значит, что способность и привычка передвигаться на двух ногах, куда более древняя, чем принято считать. Поскольку 10 миллионов лет назад не все наши потенциальные предки сидели по ветвям. Некоторые, как оказалось, спускались на землю пройтись туда-сюда.

Находки изучает Кэрол Уорд. И делает выводы.

Возможно, в нынешнем открытии, с которым знакомит Journal of Human Evolution, кроется ответ на волнующий ученых вопрос: кем были таинственные незнакомцы, наследившие на острове Крит почти 6 миллионов лет назад.

Напомню, весьма отчетливые отпечатки босых ступней, сохранившиеся в прибрежной грязи, которая образовалась на месте временно обмелевшего Средиземного моря, оставили некие двуногие существа.

Палеонтологи, исследовавшие находку, мучались в догадках. Пять пальцев, пятка и прочие характерные особенности указывали: следы - очень похожи на человеческие. А это никак не укладывалось в существующие ныне теории. Ведь цепочке отпечатков, как удалось установить, 5,7 миллионов лет. В то страшно далекое время все, кто мог бы — пусть даже теоретически - прогуляться по критскому берегу, находились в Африке. Выбрались из нее и расселились по Европе только спустя 3 миллиона лет.

Следы, найденные на Крите.

Критские следы крупно.

А вдруг наследили коренные европейцы? Те самые бипедальные рудапитеки? Дошли до Крита по дну пересохшего Средиземного моря и натоптали там? Вполне возможно. По возрасту они годятся с большим запасом.

Не исключено даже то, что «венгры», жившие 10 миллионов лет назад, и в самом деле были нашими предками. Как уверяют палеонтологи из Университета Миссури, мы очень похожи тазами.

Так могли выглядеть "венгры", вышедшие погулять 5,7 миллионов лет назад на берег Средиземного моря.

Кстати, прежде считалось, что предки человека начали покидать деревья и передвигаться на двух ногах не раньше 5 миллионов лет назад. На это указывали останки, обнаруженные прежде — тазы наших, с позволения сказать, проматерей — легендарных Люси и Арди. О том, к каким удивительным выводам пришли ученые, их изучая, читайте Широко раздвигать ноги женщины научились 4,4 миллиона лет назад.