Улыбаешься чужому мужу? Бесстыжая!: Как непонимание может разрушить добрые отношения

Читательница ставит проблему супружеской измены в первой строчке письма. А я-то вижу другую загогулину. Потом расскажу какую.

«Очень хорошо, что вы часто поднимаете тему измен, игры мужчины «на два фронта». Для меня сейчас это самая актуальная тема. Не знаю, как переварить все это...

Короче, подруга ждет ребенка. Беременность тяжелая, легла на сохранение. Мы с друзьями собрались на вечеринку (день рождения приятеля). В компании был муж подруги. Никто его не осудил, не он ведь в больнице, имеет право. Меня не насторожило, что он все время ко мне подсаживался. Все-таким муж человека, с которым мы дружим со школы. Через какое-то время я пошла в туалет. Помещение большое, лофт. Соответственно, туалет, как в ресторане. Выхожу из кабинки – и вижу мужа подруги! Ждет меня около раковины. Начинает меня обнимать, пытается залезть под свитер с разговорами: «Наконец-то мы одни, ты меня соблазнила, сладкая».

Чорд!!! Отвали, какая я тебе СЛАДКАЯ? Что ты себе на воображал в больной голове? Честно скажу: дико испугалась. Он уверен, что я в него влюблена, хочу его, глазки ему строила… А он реально здоровый мужик. Поняв, что дело совсем плохо, сказала ему, мол, погоди дай руки помою, приведу себя в порядок, а потом поедем ко мне. Слава богу, он поверил, пошел за стол еще выпить, а я тем временем прошмыгнула на улицу и убежала. Хорошо, что лето, одеваться не нужно, а сумку я с собой взяла. Теперь не знаю, что делать: рассказать подруге? Прекратить общение без объяснения причин, потому что этого орангутанга я больше видеть не хочу? Может, посоветоваться с кем-нибудь из нашей компании? В общем, буду рада мнению со стороны. Возможно, у вас такое было.

Елизавета, 27 лет».

Мне кажется, мужчины у нас стали меньше уважать женщин. Роль жены и матери перестала главенствовать в женском социальном стиле, а просто уважать друг друга – без условий, по-человечески – мы так и не научились.

Был бы рядом с вами какой-нибудь дяденька, ничего бы худого не случилось. Потому, кстати, мы, женщины, хотим замуж, чтобы с чужими мужьями проблем не было.

Одинокая женщина – она как смотритель в зоопарке. Постоянно думает, как стоять, как двигаться, чего говорить. Чуть ослабишь контроль – и получай, распутная баба!

У меня, кстати, случай был похожий на ваш, Елизавета.

Я вообще человек доброжелательный, веселушка-хохотушка. И вот однажды на корпоративной тусовке разговорилась с одним сотрудником. Назовем его Анатолий. Может, я с ним и кокетничала. А чего? Я тогда была незамужняя барышня.

Словом, потрепалась и забыла. Однако Анатолий почему-то стал меня избегать. Не здоровается, голову в плечи втягивает. А однажды привел в офис какую-то даму. Подошел ко мне и со значением так говорит: «Познакомься, Даша, это Ксюша, моя невеста». Ну, Ксюша и Ксюша, отлично.

Потом этот дядька уволился. А люди мне рассказывают: «Представляешь, Анатолий-то говорил, ты в него влюбилась, как маньяк. Проходу не давала в коридорах. Подмигивала, кривлялась, чуть не раздевалась. Ему даже пришлось девушку друга в офис приводить, чтобы показать тебе: он несвободен. А потом и вовсе уволиться».

Я, признаться, потеряла дар речи. Я вообще люблю поржать, могу анекдот неприличный рассказать. Но верю в торжество разума над архаической природой человека.

И тем не менее замужем живется гораздо спокойнее.

А вы, Елизавета, посоветуйтесь с друзьями, конечно. Только лучше с женской половиной компании.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

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