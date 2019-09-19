2019-09-19T12:04:23+03:00
Звезды

Ау, мы ищем литблогеров

До 15 октября продолжается прием заявок на соискание премии за лучший блог о книгах
Евгения КОРОБКОВА
Поделиться:
Жюри во главе с Львом Данилкиным определит победителя. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАССЖюри во главе с Львом Данилкиным определит победителя. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:

В августе 2019 года стартовал второй сезон премии «_Литблог», цель которой – поощрить обсуждение современной словесности в сети. До 15 октября по электронной почте bklitblog2019@gmail.com можно подать заявку на соискание премии. Номинироваться можно самостоятельно или через номинатора в виде профильных СМИ, возов и библиотек.

Финалистов сформирует экспертный совет под руководством писателя и филолога Майи Кучерской, а затем жюри во главе с Львом Данилкиным определит победителя.

«На литблогеров машут рукой — шатия-братия, артель напрасный труд, стая самозанятых — на птичьих правах, - говорит писатель и литературный критик Лев Данилкин. - Зато они освобождены от надзирательских функций, имеют право палить в белый свет как в копеечку, читать тысячестраничные романы целиком, игнорировать пресс-релизы и плевать с высокой колокольни на все официальные реестры и сертификации".

В жюри «_Литблога» вошли также победитель первого сезона премии и автор Telegram-канала «greenlampbooks» Евгения Лисицына, писатель и лауреат премии «Лицей» Кристина Гептинг, писатель и лауреат премии «Книгуру» Ая Эн, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

Имя лауреата будет объявлено на торжественной церемонии «Большой книги» в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подписаться на рассылку автора:

 
Читайте также
Новости 24
В России резко подражал лосось из-за снижения улова
Освобождение Карелии отметят большим праздником и фейерверком
Умер экс-барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей
Алексей Шапошников возглавил Мосгордуму
В Федерации автовладельцев рассказали, как подготовить машину к зиме
Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид» зимой за 275 миллионов евро
Болгария подключится к строительству «Турецкого потока»
Главный нарколог раскритиковал Минздрав за безопасные дозы алкоголя
Правительство выделит 7 триллионов рублей на реализацию нацпроектов
Выпускников стали реже брать на работу
В каждой второй школе детей кормят с нарушениями
МВД ЛНР сообщило о подрыве моста в результате теракта
Предприятие в Киеве требует от Зеленского восстановить торгово-экономические отношения с Россией