Ау, мы ищем литблогеров

В августе 2019 года стартовал второй сезон премии «_Литблог», цель которой – поощрить обсуждение современной словесности в сети. До 15 октября по электронной почте bklitblog2019@gmail.com можно подать заявку на соискание премии. Номинироваться можно самостоятельно или через номинатора в виде профильных СМИ, возов и библиотек.

Финалистов сформирует экспертный совет под руководством писателя и филолога Майи Кучерской, а затем жюри во главе с Львом Данилкиным определит победителя.

«На литблогеров машут рукой — шатия-братия, артель напрасный труд, стая самозанятых — на птичьих правах, - говорит писатель и литературный критик Лев Данилкин. - Зато они освобождены от надзирательских функций, имеют право палить в белый свет как в копеечку, читать тысячестраничные романы целиком, игнорировать пресс-релизы и плевать с высокой колокольни на все официальные реестры и сертификации".

В жюри «_Литблога» вошли также победитель первого сезона премии и автор Telegram-канала «greenlampbooks» Евгения Лисицына, писатель и лауреат премии «Лицей» Кристина Гептинг, писатель и лауреат премии «Книгуру» Ая Эн, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

Имя лауреата будет объявлено на торжественной церемонии «Большой книги» в конце 2019 года.